Hnutie Slovensko: Keby Ficovi záležalo na pacientoch, odvolal by ministerku Dolinkovú (video)

Ak by Robertovi Ficovi záležalo na slovenských pacientoch, ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej by na pondelkovom kontrolnom dni na rezorte zdravotníctva oznámil, že vo funkcii končí.

Na tlačovej besede pred budovou ministerstva zdravotníctva to vyhlásili opoziční poslanci hnutia Slovensko Igor Matovič a Marek Krajčí. Poukázali na štyri body, v ktorých mala Dolinková ako ministerka zdravotníctva zlyhať.

Problém nemocnice Rázsochy

Stopla podľa Mareka Krajčiho ľuďom nárok na operácie od 1. januára, ktoré mali platiť.

„Hodila nemocnicu Rázsochy, za ktorú bojoval ešte stranícky šéf a chcel súťažiť s Pentou, cez palubu,“ vyhlásil poslanec Krajčí.

Ten pripustil, že nemocnica mala niekoľko sprievodných problémov, ale podľa jeho vyjadrenia všetko je už pripravené, aby výstavba začala. Preto podľa Krajčího nerozumejú, prečo strana Hlas je proti tejto výstavbe, a namiesto toho sľubuje pacientom nemocnicu v Ružinove v roku 2038.

Ministerka nahráva Pente

Ministerka sa vykašlala podľa Krajčího na problém ambulancií, kvôli čomu teraz ambulantní lekári zvyšujú poplatky. Opoziční poslanci tvrdia, že ministerka zdravotníctva neustále nahráva súkromníkom a najmä Pente, čím oslabuje štát.

„Zvýhodnila nemocnicu Pentu v Spišskej Novej Vsi na úkor ostatných, pre ktorú zrejme prídeme o 212 miliónov eur na rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy,“ doplnil Marek Krajčí.

Výzva na nemocnicu Penta sa vyšetruje

Výzvu na nemocnicu Penta v Spišskej Novej Vsi aktuálne vyšetruje Európska prokuratúra a Národná kriminálna agentúra. Marek Krajčí priznal, že on sám už bol v tejto veci vypovedať. Mohlo tam podľa jeho slov dôjsť k uprednostňovaniu jednotlivých uchádzačov.

„Dolinková napriek upozorneniu svojej vlády podpisuje s najbohatším človekom na Slovensku, že môže počítať s tým, že od štátu dostane 40 miliónov eur na výstavbu nemocnice v Spišskej. To nám jednoznačne Brusel nepreplatí, pretože pre celú Európu platia podmienky do polovice roku 2026,“ vyhlásil Igor Matovič, ktorý poukázal na to, že ministerka dovolila Pente dokončiť nemocnicu s dva a pol ročným sklzom, teda do konca roku 2028.

Matovič obvinil Haščáka z krádeže

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič poukázal na stretnutia Róberta Fica s Jaroslavom Hasčákom, kde mali diskutovať o tom, ako uviedol Matovič, „ako okrádať chorých ľudí.“

Zároveň obvinil Haščáka, že v minulosti údajne ukradol cez fiktívnu účtovnú operáciu zdravotných poisťovní 440 miliónov eur z peňazí určených na liečbu chorých.

Trvajú na odvolaní Dolinkovej

Podľa Igora Matoviča média, ktoré patria Jaroslavovi Haščákovi, robia aktuálne propagandu Ficovi, Pellegrinimu aj ministerke Dolinkovej.

Členovia klubu hnutia Slovensko trvajú na tom, že ministerka zdravotníctva Dolinková musí čeliť odvolávaniu v národnej rade. Na tlačovej besede avizovali, že v súčasnosti zbierajú podpisy na jej odvolanie.