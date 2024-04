Všeobecnú zdravotnú poisťovňu čakajú kontroly, Fico hovoril o jej rozkrádaní (video)

Štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) čakajú kontroly. Predseda vlády Robert Fico po kontrolnom dni na Ministerstve zdravotníctva SR uviedol, že výslovne požiadal ministerku Zuzana Dolinkovú, aby prostredníctvom príslušných kontrolných orgánov urobila dôsledný audit toho, čo sa dialo vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni po roku 2020. Premiér hovoril o rozkrádaní štátnej poisťovne.

Poisťovňu kontroluje NKÚ

„Bez ohľadu na to, o kom sa bavíme, každá jedna zmluva, ktorá bola podpísaná, musí byť zauditovaná, do akej miery bola výhodná alebo nevýhodná a ak je to zmluva, ktorá niečim smrdí, treba ju vypovedať,“ vyhlásil Fico.

Dolinková doplnila, že najväčšiu poisťovňu na trhu už kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR. Výsledky jeho zistení by mohli byť k dispozícii na prelome júna a júla tohto roku. Do mesiaca by mal byť hotový aj medializovaný audit doplatkov a poplatkov v zdravotníctve.

Dolinková nesmie podceniť rozhovory

Predseda vlády v rámci kontrolného dňa zdôraznil potrebu sociálneho zmieru v celom sektore zdravotníctva. „Jediná cesta, ako udržať slovenské zdravotníctvo pohromade, je cesta náročného trpezlivého sociálneho dialógu,“ zdôraznil.

Podľa neho ministerka nesmie podceniť rozhovory so zástupcami celého sektora, v prípade akéhokoľvek konfliktu by totiž na konci dňa bol jeho obeťou iba pacient.

Veľká prezamestnanosť

Fico sa vyjadril aj k nutnosti zvýšiť počet absolventov lekárskych fakúlt. Podľa neho ide dokonca o premiérsku tému, ktorej sa chce venovať.

Ocenil, že rezort zdravotníctva po nástupe novej vlády zrušil približne 500 dohodárskych zmlúv. „Musíme v tom pokračovať, tá prezamestnanosť je naozaj veľká,“ uviedol.