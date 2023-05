Farmaceuti predstavili možné riešenie na zvýšenie dostupnosti liekov, v súčasnosti ich chýba stále viac

Jedným z riešení nedostatku liekov na Slovensku je ich individuálna príprava v lekárňach. V tlačovej správe to uviedla Slovenská lekárnická komora (SLeK).

Individuálna príprava liekov

Individuálna príprava liekov v lekárňach je podľa komory súčasťou lekárenskej praxe od jej počiatku. Ide o lieky vyhotovené v lekárni podľa lekárskeho predpisu pre potreby konkrétneho pacienta, ktoré môžu výrazne pomôcť nahradiť výpadky mnohých liekov.

„Dnes sa u nás dostatočne nevyužíva potenciál farmaceutov. Rozšíreniu individuálnej prípravy liekov bráni predovšetkým cenová neatraktivita tejto činnosti,“ upozornila viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.

Nedostatočná úhrada poisťovne

Cena za výrobu, teda úhrada zdravotnej poisťovne za odborný lekárnický výkon, sa však podľa nej takmer 15 rokov nezmenila. Nezohľadňuje tak časovú náročnosť výroby liekov, odborný rozmer tejto činnosti, zodpovednosť za bezpečnosť a účinnosť pripraveného lieku a ani kontrolu surovín, či prípravu obalov.

Regulovaná výška úhrady individuálne pripravovaných liekov je podľa komory nedostačujúca, nepokrýva ani náklady spojené s kvalitnou prevádzkou laboratória a nezvyšovala sa ani o mieru inflácie.

Využívanie farmaceutov

„V súčasnosti u nás lekárnik nemá právnu kompetenciu na to, aby pripravil a aj vydal pacientovi individuálne pripravený liek, pokiaľ príde pacient s predpisom aktuálne nedostatkového lieku a zároveň, aby ho mal pacient úplne alebo čiastočne hradený zo zdravotného poistenia,“ tvrdí viceprezident SLeK Norbert Chano.

„Nedostatočné využívanie vzdelania, znalostí a kompetencií farmaceutov je skutočným mrhaním jednou z viacerých podstatných možností ovplyvniť nedostatkovosť liekov,“ zdôraznil prezident SLeK Ondrej Sukeľ. Ak by podľa neho ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo cenotvorbu individuálne pripravených liekov, určite by ich pripravovalo viac lekární a nečelili by sme toľkým výpadkom liekov.

Nedostatok liekov

Situácia s nedostatkom liekov sa podľa SleK v Európskej únii postupne stabilizuje. Vlády jednotlivých krajín robia maximum pre svojich občanov, aby im zabezpečili dostupnú liečbu pri zvládaní akútnych ochorení.

Na Slovensku však chýbajú už i lieky, ktoré v okolitých krajinách lekárnici pre svojich pacientov majú k dispozícii. Európske krajiny prijali viaceré opatrenia. Posilnili domácu výrobu maximálnym navýšením kapacít, zabezpečili mimoriadny dovoz, či prijali viaceré legislatívne opatrenia.