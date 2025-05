Fakultná nemocnica v Prešove zaznamenala významný pokrok, úspešne operovali nádory pečene a pankreasu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov zaznamenala významný pokrok v oblasti vysoko špecializovanej onkochirurgie. Na chirurgickom oddelení nemocnice úspešne vykonali dva náročné zákroky na pacientoch so zhubnými nádormi pečene a pankreasu.

Ide o súčasť rozvoja hepatopankreatobiliárnej (HPB) chirurgie, ktorá sa zameriava na liečbu jedných z najzávažnejších onkologických diagnóz. Ako informovala PR manažérka prešovskej nemocnice Martina Pavlíková, zhubné nádory pečene a pankreasu sa často prejavia až v pokročilých štádiách, čo výrazne sťažuje ich liečbu. Kľúčová je preto dostupnosť špecializovanej chirurgickej starostlivosti.

Operácia pečene

„Ide o operácie, ktoré si vyžadujú vysokú mieru odbornosti, precízne plánovanie a moderné prístrojové vybavenie,“ zdôraznila Pavlíková.

Prvá operácia sa týkala hepatocelulárneho karcinómu (HCC), ktorý je najčastejším primárnym zhubným nádorom pečene a celosvetovo patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí na rakovinu. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných približne 300 až 400 prípadov so stúpajúcou tendenciou.

„U 78-ročného pacienta s HCC sme vykonali anatomickú ľavostrannú hemihepatektómiu, teda odstránenie ľavého laloka pečene,“ uviedol primár oddelenia chirurgie Ján Vaško.

Jediná kuratívna metóda

Zákrok vykonali glissonským prístupom a pomocou ultrazvukovej technológie, ktorá umožňuje presné odstránenie postihnutého tkaniva so zachovaním funkčnej časti pečene. „Takýto prístup znižuje riziko komplikácií a podporuje rýchlejšie zotavenie pacienta,“ dodal Vaško.

Druhou operáciou bola tzv. RAMPS procedúra, ktorou sa odstraňuje telo a chvost pankreasu spolu so slezinou. Zákrok bol indikovaný u pacientky s neuroendokrinným tumorom, ktorý sa síce vyznačuje pomalším rastom, no často metastázuje do okolia alebo vzdialených orgánov. Chirurgické odstránenie nádorov pečene a pankreasu je podľa nemocnice často jedinou kuratívnou metódou.

„Zavedenie takýchto vysoko špecifických výkonov do nášho spektra výkonov a rozvoj HPB chirurgie, dáva našim pacientom väčšie možnosti a šancu na vyliečenie,“ zdôraznila Pavlíková.