Európski odborníci sa v prešovskej fakultnej nemocnici zaoberali včasnou diagnostikou rakoviny (video)

Karcinóm prostaty je v súčasnosti najčastejším prípadom rakoviny u mužov a druhou najčastejšou príčinou úmrtia mužov na malígne ochorenia v rámci Európy. Snahou odborníkov je preto zvýšiť diagnostiku ochorenia vo včasnom štádiu, na čo má slúžiť populačný skríning karcinómu prostaty.

Jeho zavedenie sa chystá aj na Slovensku. Na včasnú diagnostiku ochorenia je zameraný aj medzinárodný workshop, ktorý v týchto dňoch organizuje Fakultná nemocnica J. A. Reimana (FNsP) v Prešove.

Čelo onkologických ochorení u mužov

Ako informoval prednosta urologickej kliniky prešovskej nemocnice a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík, rakovina prostaty sa za posledné desaťročie prepracovala na čelo onkologických ochorení u mužov.

,,Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie v mužskej populácii. Každý rok sa v Európe diagnostikuje okolo 450-tisíc nových pacientov s karcinómom prostaty v rôznom štádiu ochorenia. Na Slovensku podľa oficiálnych štatistík pribudne ročne vyše 2 300 prípadov diagnostikovaných prípadov karcinómu prostaty, ročne na toto ochorenie zaznamenávame takmer 600 úmrtí,“ dodal prednosta urologickej kliniky,“ uviedol Minčík. Na rakovinu prostaty pritom zomiera v Európe väčší počet mužov ako žien, ktoré zomierajú na karcinóm prsníka.

Základom je včasná diagnostika

Kľúčom k zníženiu fatálnych dopadov ochorenia je včasná diagnostika. Jej základom je podľa Minčíka pre všetkých mužov po 50. roku života absolvovanie pravidelného preventívneho vyšetrenia prostaty.

,,Ak sa v rodine vyskytla rakovina prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, muži by mali absolvovať preventívnu urologickú prehliadku vo veku od 40 rokov,“ uviedol jeden z najskúsenejších odborníkov v tejto oblasti. Ideálnym stavom by bol plošný skríning mužov v rámci Slovenska, ktorý sa v súčasnosti týka približne 670-tisíc mužov.

„Ide o mužov vo veku 50 až 71 rokov. Je to na Slovensko veľký počet. Niektoré krajiny už tieto skríningové programy zaviedli. Napríklad Česká republika, s ktorou úzko spolupracujeme, rozbehla populačný skríning od januára,“ informoval Minčík.

Skríning prostaty

Populačný skríning na Slovensku sa pripravuje v zmysle deklarácie z roku 2022 o zavedení skríningu karcinómu prostaty vo všetkých 27 krajinách Európskej únie.

,,Skríning prostaty znižuje úmrtnosť na toto ochorenie. Vzhľadom na odbornú a organizačnú náročnosť tohto skríningového programu plánujeme do konca roka 2024 pripraviť štandardizované postupy a zahájiť pilotné programy vo vybraných okresoch. Následne po zhodnotení výsledkov sa plánuje postupné rozšírenie skríningu karcinómu prostaty na celú populáciu mužov v rizikových skupinách,“ hovorí o najbližších krokoch prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

Najspoľahlivejšia metóda odhalenia ochorení

V súčasnosti však podľa neho absolvuje urologické vyšetrenia len zhruba 5 až 14 percent mužov, ktorí spĺňajú indikačné kritéria.

„Na Slovensku máme rozbehnutých niekoľko skríningových programov a vnímam veľmi dôležitú paralelu, keď skríning karcinómu prostaty bude znamenať presne to isté pre asymptomatickú časť populácie u mužov ako skríning rakoviny prsníka pre ženy. Potrebujeme naladiť skríning tak, aby v ňom zohrávala dôležitú úlohu aj magnetická rezonancia prostaty, ktorá je nebolestivé vyšetrenie pre mužov so zvýšenou hladinou špecifického antigénu, pričom dokážeme rozlíšiť chorobné ložisko od ostatného zdravého tkaniva,“ zdôraznila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre rádiológiu Viera Lehotská s tým, že je to základ pre cielenú biopsiu prostaty.

Tá je najspoľahlivejšia metóda, ktorá dokáže potvrdiť či vyvrátiť toto ochorenie. Práve na tento diagnostický postup bol zameraný aj 8. ročník medzinárodného diagnostického workshopu, ktorý sa počas dvoch dní koná na pôde prešovskej nemocnice. Zúčastnili sa ho odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Rumunska a Severného Írska.