Medikom na Slovenskej zdravotníckej univerzite pomáha so zvládaním náročnosti štúdia psychologická poradňa

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) spustila psychologickú poradňu pre študentov medicíny.

Poradenstvo má charakter konzultácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí osobného rastu a duševného zdravia.

Štúdium medicíny je náročné

Môže ísť o zvládanie stresu, vyhorenie, strach zo zlyhania, stavy úzkosti, napätia a mnoho iných.

„Tlak a náročnosť, ktoré so sebou nesie štúdium medicíny spolu so súčasnou rýchlou a náročnou dobou prinášajú náročné situácie, ktoré často vyústia aj do predčasného ukončenia štúdia. Najmä v súčasnosti je dôležité, aby študenti a študentky mali prístup k podpore ich duševného zdravia. Psychologická poradňa bude k dispozícií našim študentom medicíny bezplatne s cieľom zmierniť stres, zlepšiť duševné prežívanie a zvládnutie akademických nárokov,“ vysvetľuje potrebu podpory duševného zdravia dekan LF SZU Ladislav Kužela.

Poskytnú aj odporúčania

Psychologické poradenstvo LF SZU je profesionálna činnosť psychológov Ústavu psychológie LF SZU, zameraná na podporu študentov pregraduálneho vzdelávania, ktorí sa môžu nachádzať v rôznych náročných životných situáciách.

„Počas konzultácií sa prostredníctvom aktívnej účasti študentov, zameriame na spoločné preskúmanie zdrojov ťažkostí a možností zvládania konkrétnych výziev. Poradňa bude zabezpečovať aj tematické odporúčania na rôzne druhy ťažkostí, ktoré sťažujú akademické fungovanie,“ dodáva psychologička Annamária Antalová.