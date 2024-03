Dovoz liekov na predpis domov by privítalo množstvo Slovákov, prieskum ukázal prekvapivé výsledky

Tri štvrtiny, resp. 75 percent ľudí na Slovensku sa domnieva, že ak by mali možnosť využiť dovoz liekov na predpis domov, zlepšilo by to ich prístup k zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre občianske združenie Medicamentum, ktorý sa uskutočnil vo februári na vzorke 525 respondentov starších ako 18 rokov.

Hlavný faktor, ktorý by účastníkov prieskumu presvedčil, aby takúto službu využili, je cena. Ak by bol dovoz zdarma, využívalo by ju 67 percent respondentov.

Poradenstvo farmaceuta

Ak by súčasťou takejto služby bolo poradenstvo farmaceuta na telefóne, to by bolo rozhodujúce pre 10 percent ľudí. Deväť percent opýtaných by zase presvedčilo, ak by mali garantovaný pôvod liekov a sedem percent bezpečnosť osobných údajov.

Zvyšných osem percent opýtaných uviedlo, že lieky na predpis neužíva. Ako hovorí Kristína Chabadová z občianskeho združenia Medicamentum, takýto systém roky funguje v niektorých krajinách Európskej únie. Na Slovensku túto službu zabezpečuje tretí sektor.

Veľmi žiadaná služba

„Z prieskumu vyplýva, že ide o veľmi žiadanú službu, ktorá napĺňa očakávania ľudí, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť liekov a konzultáciu s farmaceutom,“ povedala Chabadová.

Prieskum sa tiež zaujímal o životné situácie, v ktorých by opýtaní siahli po takejto službe. Najčastejšou odpoveďou bol zlý zdravotný stav. Vyjadrilo sa tak 41 percent opýtaných.

Riziko nákazy v lekárni

Nasledujú odpovede ako nedostupnosť liekov v lekárni skladom, či nutnosť opakovanej návštevy lekárne. Vyjadrilo sa tak 38 percent respondentov. Riziko nákazy v lekárňach uviedlo sedem percent ľudí.

Niečo viac ako polovica respondentov navštevuje lekáreň maximálne raz do mesiaca. Ďalších 38 percent tak robí dva až trikrát za mesiac a zvyšných desať percent ešte častejšie.