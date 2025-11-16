Polhodinová dentálna hygiena je podvod, tvrdí odborníčka. Ako rozpoznať nekvalitné ošetrenie?

Počet dentálnych hygien na Slovensku v minulom roku výrazne narástol. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií išlo o takmer 60-tisíc výkonov viac než rok predtým. Zároveň s týmto rastom však odborníci zaznamenali aj nárast podvodných alebo nekvalitných zákrokov. Mnohí pacienti si zaplatia za profesionálne ošetrenie, no namiesto komplexnej dentálnej hygieny dostanú len rýchle a neúplné odstránenie zubného kameňa.
Podľa celoslovenského prieskumu absolvovalo 23 percent Slovákov dentálnu hygienu kratšiu ako 30 minút. „Polhodinová dentálna hygiena je podvod na pacientovi. Ak sa ošetrenie skončí za takýto čas, je otázne, čo pacient skutočne dostal. Odborná dentálna hygiena musí zahŕňať podrobnú diagnostiku, dôkladné čistenie aj inštruktáž správnej domácej starostlivosti. Inak ide len o povrchný zásah,“ uviedla Michaela Klein, hlavná dentálna hygienička zubnej kliniky Dr. Martin a vedúca Katedry dentálnej hygieny na Slovenskej zdravotníckej univerzite.
Počet ošetrení medziročne stúpol
Napriek zrušeniu benefitov od zdravotných poisťovní v roku 2024 počet zákrokov medziročne stúpol. To podľa odborníkov naznačuje, že verejnosť začína vnímať dentálnu hygienu ako základnú súčasť starostlivosti o zdravie. Riziko však predstavujú neodborné zásahy, ktoré vykonávajú osoby bez potrebnej kvalifikácie. „Dentálnu hygienu smie vykonávať iba certifikovaný dentálny hygienik alebo zubný lekár. Ak ju vykonáva zdravotná sestra alebo preventista, ide o nezákonnú prax,“ upozornila Klein.
Podľa zubnej kliniky Dr. Martin sa nekvalitné ošetrenia môžu prejaviť podráždením ďasien, zvýšenou citlivosťou zubov či dokonca poškodením skloviny. Príčinou je absencia hĺbkového čistenia, pieskovania či fluoridácie. „Pacienti odchádzajú s pocitom čistých zubov, no v skutočnosti im bol odstránený len povrchový kameň. Zápaly sa následne môžu rýchlo vrátiť,“ vysvetlila Klein.
Zubná hygiena je odborný zákrok
Ako rozpoznať nekvalitné ošetrenie? Odborníci odporúčajú všímať si päť varovných znakov. Ošetrenie by malo trvať minimálne 45 minút, súčasťou by mala byť podrobná inštruktáž aj techniky čistenia, použitie air-flow a fluoridácie a výkon by mal realizovať kvalifikovaný odborník. Podozrivo nízka cena alebo nejasný popis výkonu sú ďalšími indikátormi, že nemusí ísť o profesionálnu službu.
Klein odporúča, aby si pacienti vždy overili kvalifikáciu osoby, ktorá ošetrenie vykonáva. „Zubná hygiena nie je expresné čistenie zubov. Je to odborný zákrok, ktorý by mal prebiehať v plnom rozsahu a trvať aspoň 45 až 60 minút. Ak niekto sľubuje rýchle čistenie, pacient môže síce odísť s úsmevom, no bez skutočne zdravých zubov,“ uzavrela.