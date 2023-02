COVID-19 ako biologická zbraň? Podľa odborníkov sú pravdepodobnejšie iné teórie

Vládam a zdravotníckym organizáciám na celom svete aj po troch rokoch od začiatku pandémie COVID-19 stále uniká odpoveď na otázku, či mal koronavírus pôvod u zvierat alebo unikol z čínskeho laboratória.

Americké ministerstvo energetiky s „nízkym presvedčením“ konštatovalo, že pandémia sa zrejme začala únikom z laboratória. Uviedla to osoba oboznámená so správou rezortu, ktorá však nemá povolenie o nej informovať.

Správu zatiaľ nezverejnili a ďalší predstavitelia americkej spravodajskej komunity nesúhlasia. „V rámci americkej vlády teraz nie je konsenzus o tom, ako presne sa začal COVID,“ skonštatoval v pondelok hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby a dodal, že nie je konsenzus v spravodajskej komunite.

Zhrnutie správy spravodajských služieb

O záveroch ministerstva energetiky ako prvý cez víkend informoval Wall Street Journal, ktorý uviedol, že utajená správa je založená na nových zisteniach a je uvedená v aktualizovanej verzii dokumentu z roku 2021. Rezort dozerá na národnú sieť laboratórií. Biely dom v pondelok odmietol potvrdiť správy médií o hodnotení.

V roku 2021 zverejnili zhrnutie správy spravodajských služieb, podľa ktorého štyria členovia americkej spravodajskej komunity boli presvedčení s nízkou istotou, že vírus sa preniesol zo zvierat a piaty si myslí s miernou istotou, že prvá nákaza ľudí súvisí s laboratóriom.

Podobne aj medzi vedcami sú niektorí otvorení teórii o úniku z laboratória a ďalší sú presvedčení, že pochádza od zvierat, zmutoval a preskočil na ľudí – tak, ako sa to stalo s vírusmi aj v minulosti. Skutočný pôvod pandémie sa však podľa expertov možno nedozvieme ešte mnoho rokov, ak vôbec.

Skúmanie koronavírusov

Kancelária riaditeľky spravodajských služieb Spojených štátov sa k správe odmietla vyjadriť. K informáciám, ktoré k dosiahnutiu svojho hodnotenia využilo ministerstvo energetiky, pritom malo prístup všetkých 18 úradov americkej spravodajskej komunity.

Molekulárna biologička Alina Chan z Broadovho inštitútu Massachusettskej technickej univerzity a Harvardu si podľa vlastných slov nie je istá, aké nové informácie agentúry môžu mať, no je rozumné predpokladať, že by to mohlo súvisieť s aktivitami Wu-chanského inštitútu virológie v Číne.

Návrh na výskum z roku 2018, na ktorom spolupracovali vedci odtiaľ s americkými odborníkmi, podľa nej „v podstate opísal plán vírusov podobných COVIDu“ a „menej ako dva roky neskôr taký vírus spôsobil v meste epidémiu“. Wu-chanský inštitút pritom roky skúmal koronavírusy, čiastočne pre rozšírené obavy z nich – súvisiace so SARS, že by mohli spôsobiť ďalšiu pandémiu.

Žiadna zo spravodajských služieb však nepredpokladá, že by bol koronavírus, ktorý spôsobil COVID-19 vypustený úmyselne, a správa z roku 2021 jasne konštatuje, že vírus podľa nich nevyvinuli ako biologickú zbraň. „Laboratórne nehody sa stávajú prekvapujúco často,“ skonštatovala Chan s tým, že sa však o nich ľudia nezvyknú dozvedieť, pretože sa o nich nezvykne verejne hovoriť.

Pôvod nákazy

Svetová zdravotnícka organizácia vlani vyzvala na hlbšie prešetrenie možnej nehody v laboratóriu a Chan podľa vlastných slov dúfa, že by najnovšia správa mohla spustiť ďalšie vyšetrovania aj v Spojených štátoch. Čína však označuje náznaky, že by COVID-19 mohol pochádzať z ich laboratória, za nepodložené.

Mnohí vedci sú presvedčení, že pravdepodobnejšia je verzia prenosu zo zvierat. Podľa výskumu zverejneného v roku 2021 v žurnále Cell, je koronavírus spôsobujúci COVID-19 deviatym zdokumentovaným prípadom nákazy ľudí koronavírusom a všetky predchádzajúce pochádzali od zvierat.

Teóriu zvieracieho pôvodu podporili aj dve štúdie, ktoré vlani publikoval časopis Science. Podľa tohto výskumu je pôvod nákazy na tržnici s morskými plodmi Chua-nan vo Wu-chane, ktorá bola pravdepodobne prvým epicentrom a vírus sa tam na ľudí pravdepodobne preniesol pri dvoch rôznych príležitostiach.

Podľa evolučného biológa Michaela Worobeya z Arizonskej univerzity, vedecká literatúra v podstate neobsahuje nič iné, ako pôvodné výskumné články, ktoré podporujú prirodzený pôvod pandémie.

Spravodajské hodnotenia, ako to najnovšie pripisované ministerstvu energetiky pritom podľa vlastných slov vníma skepticky, pretože si nemyslí, že by ľudia, ktorí toto hodnotenie vytvorili, mali „vedeckú odbornosť … na to, aby skutočne chápali najdôležitejšie dôkazy, ktorým musia rozumieť“. Spojené štáty by podľa neho mali byť transparentnejšie a mali by zverejniť údajné nové informácie, ktoré vraj nasmerovali rezort k hodnoteniu.