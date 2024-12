Chladné počasie má negatívny vplyv aj na našu pokožku. Špecialistka radí, ako sa o ňu správne starať

Chladné počasie má negatívny vplyv aj na našu pokožku. Špecialistka pre dermoporadenstvo Dr. Max Veronika Blahová tvrdí, že počas zimy sa pokožka stáva viac suchšou, môže byť šupinatá a viac nás trápi jej svrbenie a pocity pnutia.

Súvisí to podľa odborníčky nielen so zmenou klímy, ale aj so zmenami životosprávy, ako je znížená hydratácia a zmeny v stravovaní. Oblečenie môže rovnako prispievať k vysušovaniu, pretože narúša prirodzený hydrolipidický film chrániaci našu kožu.

Najčastejšie chyby

„Suchšia pokožka si vyžaduje intenzívnejšie produkty a úpravu našich každodenných zvyklostí. Častým problémom je atopická dermatitída, ktorá často trápi aj deti a vyžaduje si špecifickú starostlivosť,” vysvetľuje pre tlačovú agentúru SITA Veronika Blahová.

Zároveň upozorňuje na najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia pri starostlivosti o pleť počas zimy dopúšťajú. Patrí medzi ne používanie nevhodne ľahkých kozmetických textúr z letného obdobia, výber produktov na sprchovanie, ktoré obsahujú penivé zložky, či dlhé horúce kúpele.

Počas zimy je citlivá aj pokožka hlavy

Vlasová pokožka môže byť rovnako citlivá na zmeny počasia. Zvýšenú suchosť pokožky a výskyt lupín vo vlasoch spôsobuje zmena klímy, ako aj nosenie čiapok, ktoré bránia prirodzenému dýchaniu pokožky hlavy.

„Chybou je aj chodiť spať s mokrou hlavou. Po umytí vlasov odporúčam vlasy si fúkať, alebo vyfúkať aspoň vlasovú pokožku,” prezradila špecialistka pre dermoporadenstvo.

Ako chrániť svoju pokožku počas zimy?

Kožu môžeme podľa Blahovej chrániť vhodnými kozmetickými produktami, na lekárenskom trhu sa vyskytujú produkty s označením cold cream, ktoré efektívne chránia pred chladom a vetrom. Používať ich môžeme na odhalené časti našej kože, ako sú tvár a ruky, vhodné sú aj pre deti a batoľatá.

Netreba zabúdať ani na pery, ktoré sú často počas zimy viac vysušené, červené a boľavé. „V zime sa zamerajme na produkty, ktoré obsahujú výživné zložky, ako sú oleje, med, bambucké maslo, lipidy, ceramidy a zložku centella asiatika- pupočník ázijský, ktorý nájdeme v produktoch označených ako cica,” radí Blahová.

V zime je potrebná aj starostlivosť o ruky

Suché a začervenané ruky, často spôsobené tzv. chladovou alergiou, si vyžadujú nosenie rukavíc a aplikáciu mastnejších krémov na ruky. Osobitnú pozornosť treba venovať aj nechtovej kožtičke a predchádzať jej dráždeniu.

Minimum, ktoré môžeme podľa odborníčky urobiť je aplikovať každý krém na ruky aj oblasť okolo nechtového lôžka a jemne vmasírovať. Na prejavy atopickej dermatitídy môžeme použiť produkty určené na tento problém, treba si však vyberať produkty bez obsahu parfumácie.

„V zime pridajme na starostlivosti, doprajme si výživnejšie masky na tvár, sérum alebo produkty vrstvime. Telo natierajme hneď po vyjdení zo sprchy ešte na vlhkú pokožku,“ dodáva na záver špecialistka pre dermoporadenstvo Dr. Max Veronika Blahová.