Asociácia na ochranu práv pacientov naďalej rokuje s ministerstvom, usilujú sa presadiť kľúčové zmeny

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) plánuje pokračovať v rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR o pripravovaných zmenách v liekovej politike. O svojom postoji informovala aj Platformu pomáhajúcich organizácií, ktorá však napriek tomu zverejnila stanovisko, v ktorom naznačila, že rokovania s ministerstvom ukončila aj AOPP. Asociácia toto tvrdenie odmieta a potvrdzuje, že v diskusii ostáva aktívna.
Neúčasť rešpektujú
AOPP deklarovala záujem zotrvať pri rokovaniach o pripravovanej novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Túto pozíciu prezentovala aj počas spoločných stretnutí s Platformou pomáhajúcich organizácií a Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb.
Pacientske organizácie prerušili rokovania s ministerstvom, predložené pripomienky stále neboli zapracované do legislatívy
„Symbolické vyjadrenie nesúhlasu prostredníctvom neúčasti na rokovaniach rešpektujeme. No zároveň je zrejmé, že legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky budú napokon schválené. Preto sme sa rozhodli ostať pri rokovacom stole a usilovať sa o čo najvýhodnejšie podmienky pre pacientov – predovšetkým v otázkach dostupnosti inovatívnych aj generických liekov, zdravotníckych pomôcok a výšky doplatkov,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.
Prístup k inovatívnej liečbe
Podľa nej AOPP už dlhodobo upozorňuje na zhoršujúci sa prístup pacientov k inovatívnej liečbe na Slovensku a súčasne na narastajúce finančné zaťaženie zo strany pacientov. Po zverejnení návrhu rozpočtu v októbri asociácia poukázala na to, že objem prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť v roku 2026 nebude postačujúci.
Odborníci žiadajú transparentné pravidlá v liekovej politike, štát pripravuje zásadné zmeny
„Práve preto nechceme odísť, ale naopak sa snažíme presadzovať kľúčové zmeny. Veríme, že rezort zdravotníctva zohľadní naše pripomienky a podarí sa nám aspoň čiastočne zlepšiť situáciu pacientov. Chceme zabezpečiť lepšiu dostupnosť liečby a zároveň zadefinovať právne postavenie pacientskych organizácií,“ dodala Lévyová.