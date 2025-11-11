Pacientske organizácie prerušili rokovania s ministerstvom, predložené pripomienky stále neboli zapracované do legislatívy

Tri najväčšie strešné pacientske a pomáhajúce organizácie na Slovensku pozastavujú rokovania s Ministerstvom zdravotníctva SR. Dôvodom je dlhodobá neochota ministerstva reagovať na zásadné pripomienky k pripravovaným zmenám v oblasti dostupnosti inovatívnych liekov a ďalšej legislatívy s priamym dosahom na životy pacientov.
Platforma pomáhajúcich organizácií – nezabudnutí, Asociácia na ochranu práv pacientov SR a Slovenská aliancia zriedkavých chorôb upozorňujú, že proces, ktorý v ostatných mesiacoch riadi rezort zdravotníctva, neprináša konkrétne výsledky.
Lepší prístup k modernej liečbe
Organizácie deklarujú, že na pracovných stretnutiach zvolávaných ministerstvom sa zúčastňovali so snahou prispieť k zlepšeniu prístupu k modernej liečbe. Napriek tomu nebola doteraz žiadna z ich hlavných pripomienok akceptovaná.
Reagujú tak rozhodnutím dočasne prerušiť svoju účasť na rokovaniach až do momentu, keď dôjde k systémovým zmenám, ktoré dajú tomuto procesu konkrétny a hmatateľný význam pre pacientov.
Tatiana Foltánová zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb upozornila, že pacienti so zriedkavými ochoreniami sú ohrození nielen samotnou diagnózou, ale aj prístupom štátu. Podľa jej slov ministerstvo nerozhoduje na základe faktov, nepočúva dotknutých a namiesto hľadania riešení uprednostňuje obhajobu vlastných postupov.
Mnohí pacienti sa nedostanú k liečbe
„Pacienti čakajú,“ pripomenula. Aj preto sa mnohí pacienti na Slovensku nedostanú k liečbe, ktorá je v iných členských krajinách Európskej únie štandardom. Zástupcovia strešných organizácií zastupujúcich viac než sto združení pritom zdôraznili, že ich pripomienky vychádzajú z každodenného kontaktu s pacientmi.
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová k situácii dodala, že ak systém dlhodobo nereflektuje hlasy pacientov, potom neplní svoju základnú funkciu. Zároveň upozornila, že návrh novely zákona č. 363/2011 Z. z., ktorý mal byť podľa predchádzajúcich vyjadrení ministerstva predstavený ešte pred začiatkom medzirezortného pripomienkového konania, nebol doteraz zverejnený v plnom znení.
Zapracovanie predložených pripomienok
Rezort poskytol len čiastkové časti návrhu, pričom aktuálna definícia pacientskej organizácie podľa organizácií nezodpovedá realite ich fungovania. Zástupkyňa Platformy pomáhajúcich organizáciíSimona Stískalová uviedla, že organizácie nie sú proti dialógu, ale proti jeho formalizovanej podobe bez výsledkov.
„K rokovaniam sa radi vrátime, ale až vtedy, keď bude zo strany ministerstva garantovaná reálna zmena prístupu,“ uzavrela. Zástupcovia pacientov jednoznačne deklarujú, že ďalší posun v rokovaniach bude možný len v prípade, ak ministerstvo zapracuje predložené pripomienky do pripravovanej legislatívy. Pacienti podľa nich nepotrebujú ďalšie prázdne sľuby, ale reálne zlepšenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života.