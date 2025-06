Ako sa zbaviť fóbie zo zubárskeho kresla? Odborníčka radí nasledovné

Pre niekoho bežná návšteva, pre iného doslova nočná mora. Strach zo zubného kresla je oveľa bežnejší, než si mnohí myslia – a u niektorých prerastá do takzvanej dentofóbie. To, čo sa začalo nepríjemnou skúsenosťou v detstve, často končí roky odkladanou návštevou, zanedbaným chrupom a akútnou bolesťou.

„Áno, stretávam sa s tým pomerne často. Strach zo zubného ošetrenia je veľmi rozšírený jav. Niektorí pacienti majú reálne fóbie. Sú to ľudia, ktorí k nám prídu až po rokoch, keď bolesť už naozaj nie je znesiteľná,“ hovorí Michaela Klein, hlavná dentálna hygienička zubnej kliniky Dr. Martin a vedúca katedry dentálnej hygieny Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Od trasu až po paniku. Niektorí ani len nesedia

Opisuje, že príznaky sú rôzne – potenie dlaní, tras, zrýchlený dych, až po panický záchvat. Sú pacienti, ktorí sa nedokážu ani len posadiť do kresla. Niektorí sa rozplačú už vo vstupnej chodbe. A mnohí prichádzajú s pocitom hanby – že to zanedbali, že im to lekár vyčíta, že sa im niekto vysmeje. „Práve preto je úplne kľúčové vytvoriť bezpečné prostredie. Pacient musí vedieť, že sme tu pre neho, nie proti nemu. Nikoho nesúdime, všetko sa dá riešiť. Vysvetľujem každý krok dopredu, dávam im čas. To odstráni neistotu, ktorá býva spúšťačom úzkosti. Osvedčilo sa mi aj to, že pacientovi dávam „kontrolu“ – napríklad si dohodneme signál rukou, ktorým môže dať najavo, že potrebuje prestávku. Pomáha aj hudba, relaxačné dýchanie a pomalý, empatický prístup. V niektorých prípadoch spolupracujeme aj s psychológom, ak ide o silnú fóbiu,“ vysvetľuje odborníčka.

Z kresla do života – keď úľava príde nielen do úst

Pamätá si prípad pacientky, ktorá nebola u zubára vyše desať rokov. Prišla s obrovským strachom, trasúcimi rukami a slzami. Prvé stretnutie bolo len o rozhovore. „Vysvetlila mi svoje obavy, ja som jej vysvetlila možnosti, priebeh a ubezpečila ju, že pôjdeme jej tempom. Začali sme veľmi pomaly – najprv len vizuálnou prehliadkou bez nástrojov, potom sme postupne prešli k jednoduchým úkonom,“ opisuje Michaela Klein. Po niekoľkých návštevách už zvládla aj zložitejšie úkony. Dnes je z nej pravidelná pacientka, ktorá sa už sama smeje, ako veľmi sa bála.

„Najčastejšie počúvam po zákroku vety ako: ‘To bolo všetko? Keby som vedela, že to bude takéto, prídem skôr.’ Tá úľava, že to zvládli, je obrovská. Niektorí sa cítia ako hrdinovia. A právom. Prekonali niečo, čo ich roky blokovalo – nielen zdravotne, ale aj psychicky,“ hovorí Michaela Klein.

Ako strach poraziť?

Odborníčka odporúča nesnažiť sa byť hrdinom za každú cenu. Priznať strach je prvý krok k uzdraveniu. Kvalitná klinika, školený tím a empatický prístup dokážu zázraky. V ťažších prípadoch sa spolupracuje aj s psychológom. „Základom je prevencia. Raz do roka dentálna hygiena, prehliadka a vyčistenie chrupu. Zákroky sú potom jednoduché, rýchle a bez bolesti. A hlavne – strach už nemá dôvod vzniknúť,“ odkazuje Klein. Dodáva, že moderná stomatológia nie je o bolestiach, ale o komforte.