Ako má prebiehať dentálna hygiena? Slováci sa často nechajú oklamať, tvrdia odborníci

Starostlivosť o ústnu dutinu netreba podceniť. Napriek tomu až 50 % Slovákov nevykonáva pravidelnú dentálnu hygienu a 17 % ani netuší, čo to je. Odborníci však upozorňujú ešte na jednu skutočnosť. Nie je dentálna hygiena ako dentálna hygiena. Často si zaplatíme úkon a nedostaneme to, čo by sme mali.

Zdravý úsmev nie je len otázkou estetiky, ale aj celkového zdravia. Napriek tomu si mnohí Slováci neuvedomujú význam správnej dentálnej hygieny. Reprezentatívny prieskum zubnej kliniky Dr. Martin ukázal, že takmer polovica Slovákov nepraktizuje pravidelnú dentálnu hygienu a 17 % dokonca priznalo, že nikdy nenavštívilo dentálneho hygienika.

Hoci 66 % opýtaných vie, že pravidelná dentálna hygiena môže predchádzať zubným kazom a zápalom ďasien, mnohí ju zanedbávajú. Dôvody sú rôzne – od nedostatku času (26 %) až po strach či negatívne skúsenosti (7 %). Tento stav poukazuje na zásadný problém – zuby sa často dostanú do rúk odborníka až v momente, keď je už neskoro. „Mnohí sú presvedčení, že zdravý úsmev je len estetická záležitosť, ale realita je oveľa vážnejšia. Zápaly v ústach môžu spustiť chronické ochorenia v celom tele a zanedbané zuby majú priamy vplyv na celkové zdravie človeka. Každý, kto ignoruje dentálnu hygienu, by si mal uvedomiť, že problémy sa ukážu neskôr a môžu byť oveľa vážnejšie než len bolesť zubov,“ upozorňuje Mgr. Bc. Michaela Klein, hlavná dentálna hygienička zubnej kliniky Dr. Martin a vedúca katedry dentálnej hygieny na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Šetrenie na hygiene vychádza drahšie

Medzi ďalšie časté prekážky pravidelných návštev dentálneho hygienika sú financie. Až 43 % Slovákov tvrdí, že si dentálnu hygienu nemôžu dovoliť a pri rozhodovaní o návšteve je to pre nich hlavný faktor. „Dentálna hygiena je investícia do zdravia, nie luxus. Keď pacienti zanedbajú prevenciu, skôr či neskôr musia platiť za náročné zákroky, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie a bolestivejšie. Prieskum tiež ukázal, že sa začína meniť povedomie Slovákov o tom, že dentálna hygiena nie je len wellness pre zuby, keďže len 4 % opýtaných by na dentálnu hygienu išlo kvôli žiarivejšiemu úsmevu,“ pozitívne hodnotí dentálna hygienička.

Ako má prebiehať dentálna hygiena?

Odborníci tiež varujú, že mnohé dentálne zákroky nie sú vykonávané správne. Napríklad 23 % Slovákov absolvovalo dentálnu hygienu, ktorá trvala menej ako 30 minút – čo je podľa odborníkov nedostatočné. „Krátke 20 –30 minútové sedenia často znamenajú povrchné čistenie. Pacient sa musí pýtať, čo vlastne dostal. Takéto krátke ošetrenie totiž neodstráni všetky nečistoty, neobsahuje podrobnú diagnostiku ani odbornú inštruktáž domácej starostlivosti. To už nie je dentálna hygiena, ale iba rýchly a neúplný zásah povrchového odstránenia zubného kameňa,“ varuje Klein. Prieskum sa tiež zameral na to, či Slováci vedia, kto smie vykonávať dentálnu hygienu. 42 % Slovákov má povedomie o tom, kto má oprávnenie vykonávať dentálnu hygienu. „Dentálnu hygienu môže vykonávať len vyštudovaný dentálny hygienik alebo zubný lekár. Preventisti a zubné sestry nemajú dostatočné odborné vzdelanie na čistenie ultrazvukom alebo podďasnové ošetrenie,“ zdôrazňuje Michaela Klein.

Profesionálna dentálna hygiena by mala trvať aspoň 45 – 60 minút a mala by zahŕňať:

✔ Dôkladné vyšetrenie ústnej dutiny:

Klinické vyšetrenie pohľadom, pohmatom a zubnou sondou.

Detekcia povlaku, zápalov, pigmentácií a parodontálnych vačkov.

Ak má pacient RTG snímku, je ideálne, aby ju priniesol na presnejšiu diagnostiku.

✔ Individuálne nastavený postup ošetrenia:

Odstránenie povlakov a zubného kameňa – ultrazvukom a ručnými nástrojmi.

Pieskovanie (air-flow) – odstránenie pigmentácií a usadenín.

Aplikácia remineralizačných alebo dezinfekčných prípravkov – na ochranu skloviny a zmiernenie príznakov zápalu.

Poučenie o správnej ústnej hygiene – výber vhodných kefiek a dentálnych pomôcok.

Praktická inštruktáž – pacient si pod dohľadom odborníka vyskúša správnu techniku čistenia.

✔ Optimálna dĺžka trvania:

45 – 60 minút v závislosti od stavu chrupu.

Pri väčšom nánose kameňa môže byť potrebné rozdeliť ošetrenie do viacerých návštev.

U pacientov s parodontitídou je často nutná spolupráca so zubným lekárom, ktorý môže odporučiť anestetikum či antibiotickú liečbu.

Najčastejšie chyby pri dentálnej hygiene

Dentálna hygiena sa často vykonáva nesprávne. Medzi najčastejšie chyby patrí:

– Nedostatočné odstránenie povlaku a kameňa.

– Chýbajúca alebo nesprávna inštruktáž čistenia zubov.

– Príliš agresívne alebo naopak povrchné čistenie.

– Použitie zastaraných technológií alebo neodborných metód.

– Vykonávanie výkonov, ktoré nepatria do kompetencií danej osoby – dentálnu hygienu by mal vykonávať len certifikovaný dentálny hygienik.

Zľava moderátorka Veronika Hatala, zubný lekár Adam Slašťan, dentálna hygienička Michaela Klein a Daniel Kodaj zo zubnej kliniky Dr. Martin počas slávnostného otvorenia dentálneho centra Dr. Martin v OC Bory Mall v Bratislave. Foto: SITA/Milota Mezeiová

Dentálna hygiena na počkanie? Nový koncept v Bory Mall

Mnohí pacienti odkladajú dentálnu hygienu pre nedostatok času a jej nedostupnosť. Zubná klinika Dr. Martin preto otvorila prvé dentálne centrum v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave, kde si môžu pacienti nechať vyčistiť zuby bez dlhých čakacích lehôt. Dr. Martin plánuje rozšíriť sieť dentálnych centier dostupných kedykoľvek – aj večer, dokonca počas nákupov aj do iných nákupných centier a slovenských miest. Tento koncept reaguje na dopyt – až 39 % Slovákov by navštívilo dentálnu hygienu, keby bola jednoduchšie dostupná.

Dentálna hygiena je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o zdravie. Správna starostlivosť, pravidelné návštevy dentálneho hygienika a osvetové kampane môžu pomôcť Slovákom vyhnúť sa vážnym zdravotným problémom. Ak ste ešte neboli na dentálnej hygiene, možno je čas to zmeniť.