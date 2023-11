6 nečakaných rizík užívania jablčného octu. Ako ho konzumovať bezpečne?

Jablčný ocot je známy svojimi zdravotnými prínosmi, no aj dobrá vec môže mať svoje nevýhody. Pri nadmernom užívaní sa môže objaviť niekoľko vedľajších účinkov. Tu je 6 nečakaných rizík.

Horšie vyprázdňovanie žalúdka

Výskumy ukázali, že jablčný ocot môže spomaliť rýchlosť, akou jedlo opúšťa žalúdok a dostáva sa do dolnej časti tráviaceho traktu. Tento jav spôsobuje pomalšie vstrebávanie živín do krvného obehu. Pri konzumácii jablčného octu by mali byť opatrní najmä ľudia trpiaci gastroparézou, ktorá postihuje zväčša cukrovkárov. Pri tomto zdravotnom probléme totiž nervy v žalúdku nefungujú správne, takže jedlo zostáva v žalúdku príliš dlho a nevyprázdňuje sa normálnou rýchlosťou. Medzi príznaky gastroparézy patrí pálenie záhy, nadúvanie a nevoľnosť.

Tráviace ťažkosti

Jablčný ocot môže u niektorých ľudí spôsobiť tráviace problémy. Hoci môže znížiť chuť do jedla, v niektorých prípadoch môže viesť k nevoľnosti, najmä ak je súčasťou nápoja. Štúdie na ľuďoch a zvieratách dokonca zistili, že jablčný ocot a kyselina octová môžu znižovať chuť do jedla a podporovať pocity plnosti natoľko, že to môže viesť k poruche trávenia a tým k zníženiu príjmu kalórií.

Erózia skloviny zubov

Kyslé potraviny a nápoje môžu spôsobiť poškodenie zubnej skloviny. Z časti to potvrdzuje aj laboratórna štúdia, kde bola sklovina zo zubov múdrosti ponorená do rôznych octov s hodnotami pH v rozmedzí od 2,7 do 3,95. Ocot viedol k 1–20 % strate minerálov zo zubov po 4 hodinách. Avšak keďže išlo o laboratórnu štúdiu a nie výskum na ľuďom, kde sliny v ústach pomáhajú vyrovnávať kyslosť – a človek by nedržal ocot v ústach 4 hodiny, treba tieto zistenia brať s nadhľadom.

Nízke hladiny draslíka a rednutie kostí

Aj keď neexistuje jednoznačný výskum, ktorý by potvrdzoval úbytok kostnej hmoty a nízke hladiny draslíka po nadmernej konzumácii jablčného octu, existuje prípad, ktorý sa stal 28-ročnej žene, ktorá konzumovala denne 250 ml jablčného octu zriedeného vo vode po dobu šiestich rokov. Mladá žena bola hospitalizovaná s nízkymi hladinami draslíka a inými abnormalitami v chémii krvi. A čo viac, žene bola diagnostikovaná osteoporóza, stav, ktorý spôsobuje krehké kosti a ktorý sa u mladých ľudí vyskytuje len zriedka. Lekári jej stav pripisovali nadmerným dávkam jablčného octu užívaných počas dlhého obdobia.

Popáleniny v krku

Jablčný ocot môže spôsobiť popáleniny v krku, a to najmä v prípade detí. Prehľad škodlivých tekutín náhodne prehltnutých deťmi totiž zistil, že kyselina octová z octu bola najčastejšou kyselinou, ktorá spôsobovala popáleniny hrdla.

Interakcie s liekmi

Jablčný ocot môže reagovať s niektorými liekmi, ako sú lieky na cukrovku, Digoxin alebo určité diuretické lieky.

Ako bezpečne konzumovať jablčný ocot?

Pre bezpečnú konzumáciu jablčného octu sa odporúča začať s malým množstvom a postupne zvyšovať až na maximálne 2 polievkové lyžice (30 ml) denne zriedené vodou. Potom si treba tiež vypláchnuť ústa, aby ste minimalizovali kontakt octu so zubnou sklovinou, alebo nápoj piť cez slamku. Ak sa u vás objaví alergická reakcia, konzumácii jablčného octu sa radšej vyhnite.