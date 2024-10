Významný meteorológ priblížil dátum zmeny počasia, bude chladnejšie ako je bežné a dorazí prvý sneh

Najbližšie dni by sa mali teploty na Slovensku šplhať k 20 stupňom Celzia a obdobie ako celok bude podľa meteorológov teplotne slabo nadnormálne.

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš a ako ukazuje grafická predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), teploty by mali klesnúť až v stredu 30. októbra. Zrážky by sa ojedinele mohli vyskytnúť vo štvrtok aj piatok a potom až na budúci týždeň v utorok.

Grafická predpoveď počasie SHMÚ na najbližšie dni. Foto: www.shmu.sk

Počasie ovplyvní La Niña

Blíži sa však november a isto sa pýtate, kedy môžeme očakávať ochladenie a prvý sneh. Meteorológovia zo spoločnosti MetDesk vo svojej predikcii na ďalšie mesiace uvádzajú, že november bude chladný a bezveterný, pretože počasie ovplyvní jav La Niña.

„Polovica zo 14 zím, ktoré od roku 1990 ovplyvnila La Niña, priniesla v novembri do Európy chladnejšie počasie,“ povedal podľa Bloomberg meteorológ Matthew Dobson s tým, že viac ako každá tretia z nich viedla k nižším teplotám aj v ostatných zimných mesiacoch.

Britská MetDesk vo svojej predpovedi počasia uvádza, že aj keď stále existuje asi 25-percentná šanca, že sa La Niña neuskutoční, základný scenár však počíta s tým, že sa slabo prejaví. „Riziko extrémnych poveternostných udalostí, známych ako ‚náhle oteplenie stratosféry‘, ktoré môže viesť k ochladeniu na severnej pologuli, je počas zimy s javom La Niña vyššie,“ povedal Dobson.

Len niečo vyše 70 percent zím s La Niña od roku 1980 podľa Dobsona zaznamenalo aspoň jednu takúto udalosť, vrátane takzvanej „Beast from the East“ vo februári 2018, ktorá do Spojeného kráľovstva priniesla silné sneženie a arktické teploty a rýchlo vyčerpala zásobníky zemného plynu v celej Európe, čo spôsobilo paniku medzi obchodníkmi a prudký nárast cien energií.

Kedy sa ochladí a príde prvý sneh?

Ďalší významný meteorológ Ben Davis na spomínanej prezentácii spoločnosti MetDesk s výhľadom počasia na nasledujúce mesiace povedal, že sa od polovice do konca novembra očakáva chladnejšie počasie, ako je obvyklé.

Prvé sneženie by mohol zrejme priniesť Martin a dlhodobé predpovede avizujú, že k výraznejšiemu zlomu počasia by mohlo dôjsť najskôr počas víkendu 9. až 10. novembra.

Ako ďalej predikujú meteorológovia z iMeteo.sk s tým, cez deň by mohlo byť od nuly na severe do 8 stupňov Celzia na juhu a takéto teploty už prinesú pokles hranice sneženia. „Prvé sneženie sa môže objavovať v severných regiónoch Slovenska, čo je však na november pomerne bežná situácia,“ priblížili.

Ako predikuje MetDesk, zvyšok zimy bude pravdepodobne miernejší, ale nie taký výnimočne teplý ako minulý rok. „December by mal byť podľa predpovedí ‚relatívne mierny‘ s teplotami približne jeden stupeň Celzia nad priemerom v severnej Európe,“ povedal Davis.

Zatiaľ sa podľa Davisa očakáva, že januárové teploty budú mierne nad normálom, ale predpoveď zostáva neistá „Existuje vysoká pravdepodobnosť, že február bude mierny, vlhký a veterný, približne dva stupne Celzia nad normálom, ale náhle stratosférické oteplenie v januári môže túto prognózu zmeniť,“ dodal Davis.