Kedy sa na Slovensku ochladí a príde prvý sneh? Meteorológovia priniesli dátum zmeny počasia

Počasie na Slovensku sa najbližší týždeň veľmi nezmení a naďalej ho bude ovplyvňovať tlaková výš.

Teplotne nadnormálne obdobie

Teploty počas dňa sa budú šplhať k 18 stupňom Celzia. V noci môžu podľa grafickej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v niektorých oblastiach klesnúť na najviac mínus 4 stupne Celzia. Zrážky meteorológovia očakávajú ojedinele iba v stredu a vo štvrtok.

„Obdobie od soboty 26. októbra do pondelku 28. októbra bude ako celok teplotne nadnormálne,“ priblížili meteorológovia na svojom webe.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na najbližší týždeň. Foto: www.shmu.sk

Kedy sa ochladí a príde sneh?

Ako informuje portál iMeteo.sk, tlakový výš „odíde“ koncom októbra a do našej oblasti začne prúdiť vlhší, atlantický vzduch, ktorý prinesie zrážky a mierne klesnú aj teploty.

„Prvá dekáda novembra, vrátane sviatkov, by mala priniesť premenlivé počasie s dennými teplotami od 5 do 12 stupňov Celzia, no keďže bude oblačnosti aj zrážok viac, tak sa zmiernia aj nočné teploty a mrznúť bude už len ojedinele,“ uvádza spomínaný meteorologický web.

Prvé sneženie by mohol zrejme priniesť Martin. „Dlhodobé predpovede avizujú, že k výraznejšiemu zlomu počasia by mohlo dôjsť najskôr počas víkendu 9. až 10. novembra,“ predikujú meteorológovia s tým, cez deň by mohlo byť od nuly na severe po 8 stupňov Celzia na juhu a takéto teploty už prinesú pokles hranice sneženia.

„Prvé sneženie sa môže objavovať v severných regiónoch Slovenska, čo je však na november pomerne bežná situácia,“ priblížili meteorológovia.