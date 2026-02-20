Vývoz európskej ocele do USA sa pre Trumpove clá prepadol o tretinu

Podľa oficiálnych údajov EÚ vývoz ocele v druhej polovici roka 2025 klesol medziročne o 30 percent.
Oceľ
Foto: Ilustračné, Thinkstock - koláž WbN
Export európskej ocele do USA od júla 2025 klesol v dôsledku vysokých ciel amerického prezidentaDonalda Trumpa o tretinu, informovalo v piatok združenie európskych výrobcov ocele Eurofer. Podľa oficiálnych údajov sa vývoz v druhej polovici roka prepadol o 30 percent v porovnaní s rovnakým obdobím 2024, čo združenie pripisuje americkým clám.

Drvivé clá

Trump minulý rok zaviedol 50‑percentnéclá na dovoz ocele a hliníka v rámci širšej colnej ofenzívy. Hoci sa Washington a Brusel neskôr dohodli na 15‑percentnom cle na väčšinu európskeho tovaru, oceľ a hliník z dohody vypadli. V auguste Trump rozšíril clá aj na stovky výrobkov obsahujúcich kovy, čo môže ďalej zasiahnuť európskych výrobcov strojov a zariadení.

„Tieto čísla zdôrazňujú potrebu spravodlivej, vyváženej a vymáhateľnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA,“ uviedlo združenie vo vyhlásení. Washington naďalej odmieta clá znížiť a žiada, aby EÚ prehodnotila svoje regulácie v digitálnej oblasti, čo Brusel odmieta.

Záchranné opatrenia

V rámci opatrení na záchranu domáceho oceliarskeho priemyslu Únia v októbri zdvojnásobila clá na dovoz zahraničnej ocele, ktoré musia byť schválené do júna 2026. Výzva Euroferu prichádza pred hlasovaním výboru Európskeho parlamentu o implementácii európsko-americkej obchodnej dohody, ktoré je naplánované budúci týždeň.

Pred dnešným stretnutím európskych ekonomických ministrov na Cypre eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič vyzval europoslancov, aby dohodu schválili „čo najrýchlejšie“.

