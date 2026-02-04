Brusel „rozmrazil“ schvaľovanie obchodnej dohody s USA po Trumpovom ústupe z ciel

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu oznámili, že obnovia práce na schválení kľúčovej obchodnej dohody so Spojenými štátmi po tom, čo prezidentDonald Trump ustúpil od hrozby prevziať kontrolu nad Grónskom.
Zrušenie ciel na americké priemyselné tovary, ktoré predpokladá dohoda, ešte musí odobriť europarlament. Prípravy na ich zrušenie boli v januári zmrazené v reakcii na rastúci tlak z Washingtonu.
Európska suverenita sa musí rešpektovať
„Členovia obchodného výboru zostávajú odhodlaní rýchlo pokračovať v práci na oboch legislatívnych návrhoch za predpokladu, že USA budú rešpektovať územnú celistvosť a suverenitu Únie a jej členských štátov,“ povedal šéf výboru Bernd Lange.
O implementácii dohody by sa mohlo rozhodnúť 24. februára, teda pred hlasovaním v pléne. EÚ a USA dosiahli dohodu vlani po mesiacoch sporov, počas ktorých Washington uvalil 15‑percentné clá na európske tovary.
Ústup z dodatočných ciel
Europoslanci odložili jej ratifikáciu, keď Trump pohrozil dodatočnými clami voči ôsmim štátom EÚ za to, že odmietli jeho požiadavky týkajúce sa Grónska. Minulý mesiac však od nich ustúpil po tom, čo podľa vlastných slov dosiahol „rámcovú dohodu“ s generálnym tajomníkomOrganizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)Markom Ruttem.
„Odkaz pre Washington je jasný: o rešpektovaní európskej suverenity a plnom dodržiavaní dohody medzi EÚ a USA zo Škótska sa nevyjednáva,“ zdôraznil Lange.
Kriticky sa vyjadril aj k 50‑percentný americkým clám na európsku oceľ a hliník. „Kým sa tieto clá neznížia na 15 percent, oceľ a hliník z USA nemôžu mať bezcolný prístup na európsky trh,“ upozornil.