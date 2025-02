Vyučený stolár bol po páde celú sezónu na tabletkách proti bolesti. Teraz je majster sveta v zjazde

Franjo von Allmen sa stal trinástym švajčiarskym majstrom sveta v zjazde mužov.

Až do nedele Švajčiar Franjo von Allmen nikdy nevyhral zjazd na vrcholnom lyžiarskom fóre. Vo Svetovom pohári síce triumfoval na slávnom Lauberhorne vo Wengene, ale bolo to „iba“ v super G.

V kráľovskej disciplíne rýchlosti si 23-ročný bernský rodák dovtedy pripísal iba tri druhé miesta, naposledy pred troma týždňami práve vo Wengene.

Všetko však zmenila jeho skvelá jazda na majstrovstvách sveta v Saalbachu. V čase, keď Rakúšan Vincent Kriechmayr odsunul z prvého miesta jeho krajana Alexisa Monneyho, sa vydal na trať s dĺžkou 2918 m a prevýšením 912 m Von Allmen a napriek chybičkám si s náskokom 24 stotín sekundy vyjazdil titul majstra sveta.

Podarilo sa mu to ako trinástemu Švajčiarovi v histórii, zároveň nadviazal na krajana Marca Odermatta spred dvoch rokov z Courchevelu. Ten skončil v nedeľu piaty.

„Majster sveta v zjazde“ To je naozaj skvelé, ale stále mi to znie ako cudzie slovo. Moja jazda nebola ideálna. Mal som pár hrubých zakolísaní. Ale v tomto športe je to často tak, že niečo, čo pocitovo nie je dobré, je v skutočnosti naozaj rýchle,“ cituje Von Allmena, ktorý je vyučený stolár, web denníka Blick.

„Vôbec som nezvládol traverz. Ale keďže som mal našťastie obuté senzačne rýchle lyže, môžem byť stále spokojný s bronzom,“ skonštatoval jeho krajan Monney.

Súčasné švajčiarske medailové double v Saalbachu má aj historické súvislosti. Keď sa v roku 1991 prvýkrát konali majstrovstvá sveta v Saalbachu, Švajčiari si vďaka Franzovi Heinzerovi a Danimu Mahrerovi zabezpečili zlato a bronz. Dnes je Heinzer tréner viacerých švajčiarskych zjazdárov vrátane Von Allmena a Monneyho.

„Za veľa vďačíme práve Franzovi Heinzerovi,“ povedal Monney a vzápätí uviedol príklad:

„V roku 2021 prišiel Franz s nami prvýkrát na tréning do Saalbachu. Chcel, aby sme spoznali trať s výhľadom aj na svetový šampionát. Vtedy som vlastne ani neveril, že sa mi podarí zúčastniť sa na majstrovstvách sveta v roku 2025. Ale Franz bol presvedčený, že tam bude aspoň jeden z nás. A teraz sme obaja na medailovom pódiu.“

V čase, keď Von Allmen a Monney prežili vrcholy svojej doterajšej kariéry, ich 62-ročný mentor Heinzer bol s iným – výkonnostne slabším švajčiarskym tímom na pretekoch Európskeho pohára v Crans Montane. O novom kráľovi rýchlosti na MS rozpovedal tento minipríbeh o odvahe a odolnosti:

„V novembri 2022 v Zinale, mal Franjo hrozný pád s veľmi tvrdým pristátím na hrudi. Každý, kto videl tento pád, si bol istý, že dlho a možno nikdy nebude súťažne pretekať. Franjo bol však už v tom čase vo veľmi silnej fyzickej kondícii a po tomto incidente sa mu podaril malý zázrak. Počas sezóny 2022/2023 rehabilitoval a neskôr chodieval na preteky s liekmi proti bolesti. Nevydržal bez nich ani jeden deň. A na konci sezóny si zabezpečil miestenku do Svetového pohára druhým miestom v celkovom hodnotení Európskeho pohára.“

Heinzer ešte dodal, že Von Allmen nikdy nevynikal technikou jazdy, jeho obrovský výhoda spočíva v rýchlosti.

„Ako nikto iný vie jazdiť bez kompromisov. Len pustí lyže a dovedie ich rýchlo asi až do cieľa.