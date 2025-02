Na snoubordistku to nie je zlé, vravela Ledecká po bronze v Saalbachu. Organizátorom ZOH poslala jasný odkaz

Snaha Ester Ledeckej dosiahnuť, aby organizátori budúcoročných zimných olympijských hier v Taliansku prehodnotili program niektorých súťaží, dostala obrovský impulz, keď v sobotňajšom zjazde na majstrovstvách sveta v rakúskom Saalbachu získala bronz.

Ledecká, ktorá by v Miláne a Cortine d’Ampezzo chcela súťažiť na pretekoch v zjazdovom lyžovaní aj v snoubordingu, zaostala v sobotňajšom zjazde o dve desatiny sekundy za Američankou Breezy Johnsonovou. Striebro brala Rakúšanka Mirjam Puchnerová.

Prvá medaila na svetovom šampionáte

Pre českú reprezentantku to bola prvá medaila na svetovom šampionáte po štvrtom mieste v zjazde aj super-G na MS v Cortine d’Ampezzo v roku 2021 a sérii nižších umiestnení v ročníkoch 2017 a 2019. „Na snoubordistku to nie je zlé,“ okomentovala Ledecká 3. miesto zo Saalbachu.

Ledecká, ktorá je jediná svojho druhu, pokiaľ ide o zimné športy, ohúrila svet lyžovania triumfom v super-G na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Mnohí si ju vtedy zapamätali vďaka vyhláseniu, že si radšej nedá dole okuliare, pretože si nedala žiadny make-up, keďže nečakala, že bude stáť na pódiu.

Ledecká vtedy vymenila lyže, požičané od Mikaely Shiffrinovej, za snoubord, a o týždeň v Pjongčangu vyhrala paralelný obrovský slalom na snouborde, pričom tento úspech zopakovala aj na zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022.

Odvolanie na Medzinárodný olympijský výbor

Dvadsaťdeväťročnú Ledeckú nedávno nepotešil rozpis súťaží na ZOH 2026, keďže paralelný obrovský slalom v snoubordingu a ženský zjazd na lyžiach sú naplánované na rovnaký deň, v rôznych strediskách a len niekoľko hodín po sebe. Ledecká podala odvolanie na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v snahe posunúť harmonogram tak, aby mohla súťažiť v oboch disciplínach.

„Tak trochu som si pomohla,“ povedala Ledecká o svojom bronze v Saalbachu. „Dúfam, že sa pozerali. Dúfam, že mi dajú šancu vyskúšať si to aj v Cortine, pretože by som bola naozaj veľmi poctená a šťastná, keby som mohla súťažiť na lyžiach a snouborde. Je to môj najväčší sen a naozaj verím, že v oboch športoch patrím medzi najlepšie na svete. A želám si, aby som mala možnosť to dokázať,“ skonštatovala rodáčka z Prahy.