Amerika Vonnovú miluje, Európa "hejtuje". Posielajú ju k psychológovi, ale ona chce medailu z MS

Predstavte si, že by sa hviezde NFL Tomovi Bradymu namiesto oslavných chorálov, že sa po štyridsiatke postavil o 20 kg ťažším obrancom súpera v americkom futbale, ušla nebotyčná kritika.

Prípadne žeby sa Lewis Hamilton nemal po štyridsiatke posadiť do kokpitu Ferrari a pokračovať ďalej v mimoriadne úspešnej kariére vo formule 1, lebo na neho fanúšikovia bučia a označujú ho za starého pána. Nič také sa nedeje, ale v inom vydaní áno.

Lindsey Vonnová po svojom návrate na súťažné svahy rozdelila lyžiarsku verejnosť na dva tábory. Jedny ju obdivujú za to, že nabrala odvahu ku comebacku po piatich rokoch, tí druhí ju zasa posielajú domov, aby sa nebodaj neprizabila na dlhých zjazdových lyžiach.

Chce sa zabiť?

Konkrétne dvojnásobná olympijská víťazka Rakúšanka Michaela Dorfmeisterová Američanke navrhla, že „by mala navštíviť psychológa“, pričom v rakúskej televízii ironicky dodala: „Asi sa chce zabiť…“

Rakúsky velikán zjazdu Franz Klammer zdôraznil, že Vonnová sa „úplne zbláznila“ a štvornásobný celkový šampión Svetového pohára Švajčiar Pirmin Zurbriggen sa nechal počuť, že „Američanka zrejme dobre nerozpoznala zmysel a účel svojho ďalšieho života.“

Čo je správna otázka?

„Nemyslím si, že som si skutočne zaslúžila všetky tie neúctivé komentáre do takej miery, do akej boli poskytnuté. Samozrejme, očakávala som kritiku v zmysle:´Bude moje koleno v bezpečí?‘ To je tá správna otázka,“ povedala Vonnová po príchode do dejiska majstrovstiev sveta v rakúskom Saalbachu.

Štvornásobná držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf v SP priznala, že niektoré otázky a vyjadrenia ľudí ju urážali, lebo útočili nielen na jej lyžovanie, ale aj psychický stav či súkromný život mimo lyžovania.

Nevhodné a neúctivé

„Bolo to často úplne nevhodné a neúctivé a ja som si to nezaslúžila, Úprimne, nikto si to nezaslúži. Na druhej strane, na Rakúšana Marcela Hirschera po jeho návrate nepadali také otázky. Nikto sa ho nepýtal, či je jeho život naplnený mimo lyžiarskych pretekov alebo či nepotrebuje navštíviť psychológa. To bolo namierené len na mňa,“ myslí si Vonnová.

Americká zjazdárska legenda si uvedomuje, že súťažiť v zjazde je nebezpečnejšie ako v slalome a obrovskom slalome, ktoré sú doménou Hirschera. Preto ponúka ešte iný príklad.

„V januári 2023 skončil 42-ročný Francúz Johan Clarey na druhom mieste v známom zjazde Hahnenkamm v rakúskom Kitzbüheli a utvoril tak vekový rekord s umiestnením na pódiu na týchto pretekoch. Ľudia ho však za to nehejtovali, ale úprimne oslavovali,“ zamyslela sa od vlaňajšieho októbra 40-ročná Američanka.

Kritici iba v Európe?

Vonnová nechce všetkých svojich kritikov hádzať do jedného vreca. Uvedomuje si, že väčšina jej „hejterov“ pochádza z Európy, zatiaľ čo doma v USA ju zväčša podporujú a fandia jej.

„Mám pocit, že doma ma naozaj všetci podporovali. Úprimne povedané, len v Európe som mala množstvo kritikov. Títo ľudia nechápu, že nemusíme robiť určitú vec v živote len do určitého času. Stále môžeme byť ambiciózni. To, že mám 40, neznamená, že je koniec,“ podotkla olympijská šampiónka v zjazde z Vancouvru 2010.

Mnohým pochybovačom o jej súčasnej forme držiteľka 82 víťazstiev v pretekoch SP odpovedala tým, že pred necelým mesiacom v rakúskom St. Antone skončila v pretekoch SP v zjazde a super G na šiestom, resp. štvrtom mieste.

Formu by si chcela preniesť aj na majstrovstvá sveta, ktoré sa práve teraz začínajú v rakúskom Saalbachu. K ôsmich medailám zo šiestich MS by chcela pridať deviatu zo siedmeho šampionátu.

Kombinácia so Shiffrinovou?

Okrem dvoch individuálnych vystúpení v super-G a zjazde chce Vonnová na budúci týždeň spojiť sily aj s Mikaelou Shiffrinovou v novej súťaži – tímovej kombinácii. Tímové preteky žien, ktoré sa budú konať 11. februára, zahŕňajú jednu členku tímu, ktorá sa predstaví v zjazde a druhú v slalome. Ich výsledné časy sa spočítajú a určia konečné poradie.

Shiffrinová a Vonnová sú najúspešnejšie pretekárky v histórii Svetového pohára – s 99 víťazstvami Shiffrinovej a 82 Vonnovej. „Myslím si, že by to bola pravdepodobne jedna z najlepších vecí v lyžiarskych pretekoch mať 181 víťazstiev vo Svetovom pohári v jednom tíme,“ zaželala si Vonnová a ešte dodala:

„Neviem, ako je na tom Mikaela fyzicky, nerozprávala som sa s ňou, pretože sa práve vrátila po zranení. Takže neviem, či vôbec chce súťažíť v kombinácii. Ale ak bude šanca s ňou súťažiť, bola by som jej veľmi vďačná.“