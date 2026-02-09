Na vytrvalostné preteky biatlonistov na ZOH 2026 nenastúpi Borguľa. Vieme prečo

Do vytrvalostných pretekov tak v utorok 10. februára po 13.30 h vstúpi iba jeden slovenský zástupca – Šimon Adamov.
Jakub Borguľa
Slovenský biatlonista Jakub Borguľa v pretekoch Svetového pohára 2025/2026 v nemeckom Oberhofe v stíhacích pretekoch na 12,5 km. Foto: Jennifer Brückner/dpa via AP
Utorkové vytrvalostné preteky biatlonistov na 20 km na ZOH 2026 v Taliansku budú bez slovenského reprezentanta Jakuba Borguľu. Ako informuje STVR na sociálnych sieťach, dôvodom je „choroba pre ZOH a jeho zdravotný stav ešte nie je stopercentný“.

„Po dohode s trénermi a lekármi som sa rozhodol, že nebudem štartovať. Myslím si, že šprint je moja najsilnejšia disciplína a keď sa lepšie aklimatizujem a dotrénujem, čo som zameškal pre chorobu. V utorok by som nevedel podať adekvátny výkon,“ uviedol Borguľa vo vysielaní STVR.

Dvadsaťjedenročný rodák z rakúskeho Grazu „vybuchol“ Anterselve na prvom úseku nedeľňajšej mixštafety. Na strelnici to nebolo zlé, veď musel iba raz dobíjať. Po bežeckej stránke to však vo výške cez 1600 metrov nad morom bolo katastrofálne. Štafetu odovzdával na poslednej 21. priečke.

„Vôbec som si to takto nepredstavoval, je mi to veľmi ľúto najmä kvôli tímovým kolegom. Na trati aj na strelnici som zo seba vydal všetko, ale pre chorobu som sem cestoval neskôr a takto to dopadlo. Beh bol dnes obrovské sklamanie a to mi je ľúto, že som odovzdával posledný,“ povedal pre STVR.

Do vytrvalostných pretekov tak v utorok 10. februára po 13.30 h vstúpi iba jeden slovenský zástupca – Šimon Adamov.

