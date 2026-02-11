Biatlonista Lägreid v rozhovore po pretekoch žiadal o odpustenie nevery, vyslúžil si kritiku

Lägreidova bývalá partnerka sa k tejto záležitosti vyjadrila pre nórske noviny VG.
Milan Cortina Olympics Biathlon
Nór Sturla Holm Lägreid po zisku bronzu v individuálnych pretekoch biatlonistov na 20 km na ZOH 2026 v talianskej Anterselve, v utorok 10. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Biatlon Biatlon z lokality Taliansko

Nórsky biatlonista Sturla Holm Lägreid, ktorý v utorok získal bronzovú medailu na zimných olympijských hrách v Taliansku, po pretekoch spôsobil zmätok, keď v rozhovoroch povedal, že podviedol svoju priateľku. Účelom vyhlásenia bolo zrejme požiadať ju o odpustenie.

Lägreidove činy si vyslúžili veľa kritiky. Jeho konanie ostro kritizovala okrem iného aj bývalá lyžiarska hviezda Petter Northug.

Lägreidova bývalá partnerka sa k tejto záležitosti vyjadrila pre nórske noviny VG. Žena priznala, že je pre ňu ťažké odpustiť, aj keď Lägreid vyzná lásku pred celým svetom.

„Nie je to moja voľba byť v tejto situácii a bolí ma, že som v nej. Boli sme v kontakte a on pozná môj názor na túto vec,“ povedala podľa webu yle.fi žena, ktorej meno noviny neuviedli.

Žena tiež zablahoželala Nórovi Johanovi-Olavovi Botnovi, ktorý preteky vyhral, ​​a dojalo ju, že Botn venoval svoje víťazstvo nórskemu biatlonistovi Sivertovi Guttormovi Bakkenovi, ktorý zomrel koncom minulého roka.

