Biatlonista Lägreid v rozhovore po pretekoch žiadal o odpustenie nevery, vyslúžil si kritiku

Nórsky biatlonista Sturla Holm Lägreid, ktorý v utorok získal bronzovú medailu na zimných olympijských hrách v Taliansku, po pretekoch spôsobil zmätok, keď v rozhovoroch povedal, že podviedol svoju priateľku. Účelom vyhlásenia bolo zrejme požiadať ju o odpustenie.
Lägreidove činy si vyslúžili veľa kritiky. Jeho konanie ostro kritizovala okrem iného aj bývalá lyžiarska hviezda Petter Northug.
Lägreidova bývalá partnerka sa k tejto záležitosti vyjadrila pre nórske noviny VG. Žena priznala, že je pre ňu ťažké odpustiť, aj keď Lägreid vyzná lásku pred celým svetom.
„Nie je to moja voľba byť v tejto situácii a bolí ma, že som v nej. Boli sme v kontakte a on pozná môj názor na túto vec,“ povedala podľa webu yle.fi žena, ktorej meno noviny neuviedli.
Žena tiež zablahoželala Nórovi Johanovi-Olavovi Botnovi, ktorý preteky vyhral, a dojalo ju, že Botn venoval svoje víťazstvo nórskemu biatlonistovi Sivertovi Guttormovi Bakkenovi, ktorý zomrel koncom minulého roka.