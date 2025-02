Vysoká prehra s Rakúskom na záver. Podľa trénera sa slovenské hokejistky len zúčastnili - VIDEO

Sen o zimnej olympiáde v roku 2026 v Miláne sa Slovenkám rozplynul už v sobotu po prehre s Nemkami 1:6. A v nedeľu zverenky trénera Miroslava Mosnára na kvalifikačnom turnaji v nemeckom Bremerhavene prehrali ešte vyšším rozdielom – s Rakúšankami 2:8.

Celkovo sa slovenské hokejistky s turnajom rozlúčili bez bodu a so skóre 4:17 a najmä predvedenou hrou výrazne zaostali najmä za súperkami z Nemecka a Rakúska.

Nádej žila jednu tretinu

Nádej na dobrý výsledok proti Rakúsku žila do poslednej minúty prvej tretiny. Potom za desať minút Slovenky inkasovali štyri góly.

A keď Meixnerová v 37. min pridala piaty gól Rakúska, črtala na najvyššia slovenská prehra v Bremerhavene. Tá aj prišla po výsledku 2:8.

O dva pozitívne slovenské momenty sa zaslúžili útočníčky Ema Tóthová a Nikola Nemčeková. Prvá skórovala v druhej tretine z veľkého uhla a znížila na 1:5, druhá si v tretej tretine dokorčuľovala po odrazený puk vlastnej strely a znížila 2:6.

Bol to najkrajší slovenský moment na turnaji, ale pre úspech veľmi málo.

Tréner je sklamaný

„My sme sa na tomto zápase iba zúčastnili. To je asi všetko, čo môžem k nemu povedať. Pre mňa je to celé sklamanie. Prvý zápas sme ešte bojovali, druhý sme absolútne nezvládli a na treťom sme sa iba zúčastnili,“ zhodnotil tréner Miroslav Mosnár na Instagrame Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Hráčky to mrzí

„Prvá tretina nás stála celý zápas. Nenastavili sme sa správne v hlavách, respektíve nešli sme do zápasu s tým, že na to máme zvíťaziť. Myslím si, že to bolo aj vidieť. Poznačili nás aj prehry v prvých dvoch zápasoch na turnaji. Určite nás to všetky veľmi mrzí,“ povedala mladá útočníčka Lilien Beňáková.

Slovenské hokejistky sa dosiaľ len raz zúčastnili na zimných olympijských hrách. Bolo to v roku 2010 v kanadskom Vancouvri.

Po troch prehrách so skóre 4:29 tam obsadili posledné ôsme miesto.