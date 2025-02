Prehru s Maďarkami tréner nechce zvaľovať na chorobu. Chýbal nám krok, vraví Mosnár

Jeden gól na víťazstvo málokedy stačí a to bol aj prípad slovenských hokejistiek v ich úvodnom vystúpení na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v nemeckom Bremerhavene.

Slovenky podľahli favorizovaným Maďarkám 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) a znížili si šance na prípadný postup do Milána 2026. Na porovnanie: maďarským hokejistkám patrí v aktuálnym renkingu ženských reprezentácií podľa IIHF desiata priečka, kým Slovenky sú šestnáste.

Na ZOH 2026 sa dostanú len víťazné tímy z troch kvalifikačných skupín (Bremerhaven, Gävle a Tomakomai). V prípade, že hokejistky Ruska dostanú definitívne červenú, do Milána postúpi aj najlepší tím z troch druhých miest.

Jeden gól nestačil

Jediný slovenský gól strelila kapitánka Janka Hlinková, ktorá v polovici zápasu využila zmätok pred maďarskou bránkou a v páde prekonala Némethovú. Len osem sekúnd po góle išla na trestnú lavicu Lopušanová za hákovanie a Maďarky presilovku využili na vyrovnávajúci gól. Zrejme kľúčový moment sa zrodil v 44. min, keď Jókaiová-Szilágyiová tečovala nahodený puk pred bránkou Slovenska a strelila druhý gól súperiek – 1:2.

Chýbal krok…

Šancu na vyrovnanie mala v 55. min Tóthová, ale Némethová ju vychytala betónom. V samom závere sa slovenský tréner Mosnár rozhodol hrať bez brankárky a maďarské víťazstvo pečatila kapitánka Gasparicsová gólom do prázdnej bránky.

„Myslím si, že prvá tretina bola z našej strany dobrá, mali sme v nej šance. V druhej časti bol súper lepší, tam sme neboli až tak nebezpeční. Na začiatku tretej tretiny sme dostali gól na 1:2, čo nás poznačilo. V závere sme chceli vyvinúť tlak, nastrelili sme aj žŕdku, ale chýbal nám krok, aby sme sa presadili. Po strate na modrej čiare sme ešte inkasovali tretí gól,“ zhodnotil tréner Miroslav Mosnár na webe hockeyslovakia.sk.

Viaceré jeho zverenkyne nastúpili zdravotne nie v pozadku a s virózou, ale na to sa tréner nechcel vyhovárať.

Bojovali do konca

„V tomto momente by som na to nechcel klásť dôraz. Aj keď to určité veci mohlo ovplyvniť,“ dodal Mosnár pre SZĽH.

„Bol to vyrovnaný zápas a hralo sa v tempe. Bojovali sme do konca a dali do toho všetko. Ak by sme využili naše šance, mohol to byť iný zápas,“ povzdychla si útočníčka Ema Tóthová.

Po piatkovom dni voľna čakajú v sobotu na Slovenky domáce hráčky Nemecka a v nedeľu potom Rakúšanky.

Oba zápasy majú stanovený začiatok na 14.30 h. V druhom štvrtkovom zápase si Nemky poradili s Rakúšankami a 2:0 a rovnako ako Maďarky si na turnaji pripísali prvé víťazstvo.