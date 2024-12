Výsledky FinReport 2024: 3 prvé miesta pre poisťovňu Kooperativa

Verejná anketa finančného portálu FinReport.sk, ktorej účastníci hodnotili kvalitu všetkých poistných produktov neživotného poistenia dostupných na domácom finančnom trhu, vyniesla poisťovni Kooperativa tri prvenstvá za produkty autopoistenia.

Návštevníci portálu FinReport hodnotili svoju spokojnosť so službami poisťovní, ktorých služby využívajú, v tých produktových kategóriách, kde majú uzavretú poistnú zmluvu. Hlasovali v kategóri­ách: povinné zmluvné poistenie (PZP), havarijné poistenie, poistenie domu a domácnosti, cestovné po­istenie, GAP poistenie, poistenie pozáručných opráv, úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom a poistenie zodpovednosti zamestnanca. Vyjadriť svoju spokojnosť s poistením mohli priradením bodov na stupnici od 1 do 5, pričom čím viac bodov udelili, tým boli so svojím poistením spokojnejší.

Pri vyhodnocovaní spokojnosti s produktami boli súčasne vyhodnocované aj údaje z online porovnávača MultiKalkulačka.sk.. Najväčšia poisťovňa na slovenskom finančnom trhu získala prvé miesta v kategóriách Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie a v kombinovanom autopoistení (PZP + havarijné poistenie) podľa údajov porovnávacieho portálu MultiKalkulačka.sk.

„Veľmi nás teší, že finanční makléri, ako užívatelia služieb porovnávača Multikalkulačka.sk, vyjadrili spokojnosť s produktami a službami poisťovne Kooperativa, a tým ocenili našu snahu neustále sa zlepšovať a prinášať k službám autopoistenia pridanú hodnotu,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa.

Informačný servis