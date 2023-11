Vyšetrovateľ NAKA Mašín je už v práci, ministerstvo vnútra sa však bude brániť súdnou cestou

aktualizované 16. novembra, 15:22

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Mašín zo skupiny takzvaných „čurillovcov“ je už v práci. Členov parlamentného ústavnoprávneho výboru o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina.

Mašín bol spolu s ďalšími policajtmi odstavený zo služby ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, rozhodnutie však neodkladným opatrením zvrátil súd.

Pýtali si rozhodnutie písomne

„Bol tam taký pokyn vydaný, že má mať dvoch sprievodcov, ktorí s ním majú stále byť a všade má chodiť s doprovodom, tak sme si to pýtali písomne, to rozhodnutie, aby sme s tým vedeli právne pracovať a po tomto návrhu bolo od tohto nápadu upustené,“ povedal Kubina.

Mašín teda podľa neho momentálne normálne pracuje. „Má naspäť svoj služobný preukaz, služobný odznak, služobnú zbraň,“ uviedol.

Pokiaľ ide o policajného viceprezidenta Branka Kišša, ktorému súd takisto umožnil návrat do práce, ten podľa Kubinu momentálne čerpá rehabilitáciu a dovolenku do konca roka.

Rehabilitácia a čerpanie dovolenky

„To mal schválené v čase, keď bol ešte prevelený do Banskej Bystrice,“ povedal Kubina s tým, že dovolenka bola schválená s Kiššovým súhlasom.

„To bolo na dohode, či to zrušia alebo nie. Takže nezrušili,“ vysvetlil advokát s tým, že po vyčerpaní rehabilitácie a dovolenky by mal nastúpiť do práce. „Pokiaľ teda stav by sa nejakým spôsobom nezmenil,“ doplnil Kubina.

Advokát doplnil, že momentálne je na Mestskom súde Bratislava IV ešte päť návrhov na neodkladné opatrenia, týkajúcich sa ďalších policajtov. „Je to v lehote, do konca ktorej ostáva 14 dní,“ dodal Kubina.

Ministerstvo sa bude brániť súdnou cestou