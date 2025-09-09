Vyšetrovanie tragickej nehody pri Drienovci pokračuje, vodič kamióna údajne dostal defekt

Polícia zdieľa prosbu Univerzitnej nemocnice v Košiciach, a žiada verejnosť o ohľaduplnosť voči príbuzným zranených a pozostalým, ako aj vodičovi nákladného vozidla.
Tragická dopravná nehoda kamiónu s autobusom pri Drienovci. Reprofoto: www.facebook.com
Vodič kamióna z pondelňajšej tragickej nehody dostať údajne defekt, čo malo viesť k tomu, že prešiel do protismeru a následne sa zrazil s autobusom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v KošiciachLenka Ivanová.

Ako ďalej priblížila, v pondelok 8. septembra v skorých ranných hodinách smerovali všetky záchranné zložky na cestu I/16, kde podľa prvotných informácií došlo k zrážka nákladného motorového vozidla a autobusu. V autobuse bolo okrem vodiča ďalších 32 osôb.

Vodič autobusu v nemocnici skonal

Z doposiaľ nezistených príčin prešiel vodič nákladného motorového vozidla do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s protiidúcim autobusom. Vodič nákladného vozidla mal počas dokumentovania udalosti policajtom uviesť, že dostal defekt, následkom čoho prešiel do protismeru a tam narazil do autobusu. To, či sa skutočne defekt, nevyhovujúci technický stav alebo iné okolnosti podpísali pod vznik tejto dopravnej nehody, určí až ďalšie vyšetrovanie a znalecké dokazovanie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Cestujúcich z miesta nehody transportovali do nemocníc posádky RZP smerovali do Košíc i Rožňavy. S prevozom ranených pomáhal aj evakuačný autobus HaZZ.

Najvážnejšie prípady si do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá tri osoby letecky transportovala do jednej z košických nemocníc. Medzi týmito osobami bol aj vodič autobusu,“ doplnila Ivanová s tým, že napriek úsiliu všetkých záchranných zložiek 63-ročný vodič autobusu v nemocnici skonal.

Vodiča nákladného auta, ktoré smerovalo po priamom úseku cesty I/16 od obce Drienovec na obec Turňa nad Bodvou, na mieste policajti podrobili dychovej skúške na alkohol, ale aj orientačnému testu na drogy. Oba testy mali negatívny výsledok, 37-ročnému mužovi však policajti na mieste zadržali vodičský preukaz. U nebohého vodiča autobusu bude prípadné požitie návykových alebo omamných látok zisťované počas nariadenej pitvy.

Žiadajú o ohľaduplnosť voči príbuzným

Počas dokumentovania dopravnej nehody bol na mieste aj znalec z odboru cestná doprava. Vec si po ukončení dokumentovania prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach okolie, ktorý začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestné činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví,“ dodala Ivanová.

Po pol štvrtej popoludní polícia daný úsek opäť uzavrela na dve hodiny, riadila dopravu, a to z dôvodu vyťahovania havarovaného nákladného vozidla. Aj autobus, aj nákladiak boli zaistené a budú podliehať expertíznemu skúmaniu.

Vyšetrovanie tejto rozsiahlej dopravnej nehody naďalej pokračuje, do priebehu vyšetrovania budú pribratí znalci z rôznych odvetví,“ uviedla Krajská policajná hovorkyňa.

Ivanová doplnila, že polícia zdieľa prosbu Univerzitnej nemocnice v Košiciach, a žiada verejnosť o ohľaduplnosť voči príbuzným zranených a pozostalým, ako aj vodičovi nákladného vozidla.

Včerajšia nehoda mohla mať oveľa fatálnejšie následky. Články v novinách, smerujúce k obviňovaniu vodiča, nachádzaniu a vypytovaniu sa príbuzných zranených na detaily dopravnej nehody a ich pocity či opakované zdieľanie live videí či fotografií nielen z miesta dopravnej nehody, ale aj zo života nebohého vodiča autobusu, môže byť pre všetkých zúčastnených veľmi traumatizujúce. Rešpektujte ich bolesť, ale aj súkromie,“ uzavrela.

