Mladá vodička zrazila na priechode v Žiari nad Hronom 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami

Nehoda sa stala na ulici SNP.
Dopravná nehoda
Vodička zrazila na priechode v Žiari nad Hronom maloletého chlapca. Foto: www.facebook.com
Mladá vodička v Žiari nad Hronom zrazila 9-ročného chlapca, skončil s ťažkými zraneniami. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v stredu 3. septembra na ulici SNP.

Podľa polície 18-ročná vodička nedala na priechode pre chodcov prednosť chlapcovi, ktorý v tom čase prechádzal cez cestu, pričom mu už dal prednosť vodič v ľavom jazdnom pruhu.

Maloletý chodec bol z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Dychová skúška u vodičky bola negatívna. Bližšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

