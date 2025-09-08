Pri obci Drienovec došlo k zrážke kamióna s autobusom, na mieste zasahuje aj vrtuľník – FOTO

Pri obci Drienovec (okres Košice-okolie) sa stala vážna dopravná nehoda, zrazili sa tam kamión a autobus. Podľa prvotných informácii je na mieste niekoľko zranených osôb, zásah podľa záchranárov stále prebieha.
Ako na sociálnej sieti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, na miesto smerovalo sedem pozemných posádok záchrannej zdravotnej služby aj záchranársky vrtuľník.
„Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Vodičom odporúčame použiť alternatívne trasy,“ uviedla košická krajská polícia. Obchádzka vedie cez Moldavu, Budulov, Peder, Žarnov a Turňu nad Bodvou.
Polícia tiež apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť, neusilovali sa dostať sa čo najbližšie k nehode, aby získali zábery na sociálnej siete, a aby rešpektovali pokyny policajtov.