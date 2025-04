Vypredané hľadisko v Šamoríne prilákalo tisíce divákov, Slováci bilancujú úspešné ME s troma medailami - VIDEO, FOTO

Šamorín neďaleko Bratislavy počas predchádzajúceho týždňa hostil významné športové podujatie, boli ním majstrovstvá Európy v zápasení. Olympijský komplex počas siedmich dní prilákal tisícky divákov, ktorí hnali vpred reprezentantov SR a troch potiahli z voľnoštýliarskemu bronzu.

„Sedem dní intenzívnych súbojov, napínavých momentov a skvelej diváckej atmosféry sa stalo nielen športovým sviatkom, ale aj silným impulzom pre ďalší rozvoj zápasenia v krajine,“ uviedli organizátori prostredníctvom tlačovej správy.

Prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján Karšňák označil šampionát za mimoriadne úspešný.

„Zorganizovať podujatie takéhoto rozsahu na domácej pôde je veľká výzva. Napriek tomu, že sme súťaž realizovali v pôvodne jazdeckej aréne, podarilo sa ju perfektne prispôsobiť a atmosféra bola jedinečná. Významná časť organizátorov a účastníkov bola ubytovaná v x-bionic sphere, kde sa o nás po všetkých stránkach postarali na výbornej úrovni. Koncentrácia športoviska, ubytovania a stravovania na jednom mieste vytvára jedinečnú synergiu. Diváci každý deň vypĺňali hľadisko počas všetkých dní takmer do posledného miesta. Medzinárodná federácia UWW ocenila centrálne postavenie Slovenska a našu blízkosť pre fanúšikov aj z Maďarska, Rakúska či Nemecka,“ zhodnotil.

Na ME nominoval Slovenský zápasnícky zväz dovedna 15 reprezentantov. Bolo medzi nimi 6 voľnoštýliarov, 4 zápasníci v grécko-rímskom štýle a 5 žien, ktoré tiež zápasili vo voľnom štýle. Slovenko napokon získalo tri bronzové medaily vo voľnom štýle. Získali ich Batyrbek Cakulov (do 97 kilogramov), Achsarbek Gulajev (do 79 kg) a Tajmuraz Salkazanov (do 74 kg). Dvadsaťdeväťročný Salkazanov získal už piatu medaila z ME bez prerušenia, predtým mal štyri zlaté.

„Očakávali sme dve medaily, máme tri, takže môžeme byť absolútne spokojní. Navyše si atmosféru šampionátu mohli vyskúšať aj mladší športovci, čo je veľký prínos pre ich športový rast,“ dodal Karšňák.

Poukázal aj na to, že slovenské ženy mohli v domácom prostredí cítiť psychologický tlak.

„Každé podujatie je iné, a domáce prostredie niekedy vie na psychiku pôsobiť viac, než si myslíme. Napriek tomu sme radi, že sme ich mohli vidieť na takomto veľkom fóre,“ poznamenal.

Vo voľnom štýle potvrdili svoju kvalitu aj naturalizovaní reprezentanti, grécko-rímsky štýl ostáva doménou domácich športovcov. V tejto oblasti zväz pripravuje nový projekt v spolupráci s Vojenským športovým centrom Dukla, ktorý má pomôcť rozvoju mládeže a klubovej základne. Organizátori evidujú nárast záujmu o zápasenie zo strany detí a mládeže, čo považujú za jeden z najväčších prínosov podujatia.

„Toto nebolo len o výsledkoch, ale aj o tom, ako sme dokázali motivovať ďalšiu generáciu športovcov. Tréneri už počas šampionátu hlásili zvýšený záujem o tréningy,“ povedal Karšňák.

V pohotovosti boli aj záchranári

Na kontinentálnom šampionáte sa predstavilo necelých 500 zápasníkov z 37 krajín Európy. Športovcom na ME sa nevyhli zranenia, ktoré riešili piati lekári a šiesti záchranári.

”Ošetrili sme približne 80 osôb, z čoho asi 60 boli športovci. Išlo najmä o menšie poranenia tváre a niekoľko prípadov zranení končatín, najčastejšie v oblasti členkov a ramien,” uvádza šéf zdravotného zabezpečenia šampionátu Peter Lakomý.

Záver šampionátu priniesol pozitívne hodnotenia aj zo strany medzinárodných predstaviteľov a hostí z európskych krajín.

„Zahraničné reakcie boli veľmi povzbudivé. Sme presvedčení, že Šamorín si získal svoje miesto na zápasníckej mape Európy a nebude dlho trvať a uvidíme tu ďalšie významné podujatie,“ uzavrel Karšňák.

Legenda oslavovala narodeniny

Tvárou šampionátu bol aj olympijský medailista a majster sveta Jozef Lohyňa. Ten v záverečný deň šampionátu oslávil 62 rokov, k čomu mu gratulovalo vypredané hľadisko.

„Zväz si naplánoval zisk jednej až dvoch medailí, získali sme tri, takže môže byť spokojný. Neboli sme ani v jednom semifinále, ale taký je šport a tri víťazstvá v boji o bronz sú dobré a môžeme byť radi. Ukázalo sa, že mladíci a mladé dievčatá v tímoch musia ešte tvrdo pracovať. Ale verím, že pomocou našich trénerov sa posunú ďalej. Dúfam, že aj mladí vystrčia rožky a získajú úspechy,“ povedal Lohyňa.

Pochvaľoval si organizáciu podujatia.

„Moji kamaráti a známi zo zahraničia mi hovorili, že sa im tu veľmi páčilo, cítili sa dobre. Škoda, že nebola väčšia kapacita hľadiska. Videli sme to v niektoré dni, že boli úplne plné. Mne telefonovali kamaráti z cudziny, či viem vybaviť vstupenky. Hala sa nedá nafúknuť. Pochvaľovali si všetci atmosféru. Kvalitu priniesli aj finálové súboje. Videli sme veľmi pekné boje, niektoré až svetovej úrovne,“ doplnil.

Najväčšia hviezda z Kuby

V Šamoríne nechýbala najväčšia hviezda svetového zápasenia, päťnásobný olympijský víťaz Kubánec Mijaín López. Ten v minulosti získal ako prvý olympionik v histórii päť zlatých medailí v rovnakej disciplíne bez prerušenia. V Šamoríne sledoval súboje v grécko-rímskom štýle priamo v hľadisku.

„Som prvý raz na Slovensku. Páči sa mi prostredie tohto športového komplexu. Bol som pracovne v Bulharsku a dostal som pozvanie na Slovensko, na európsky šampionát. Rád som ho prijal. Aktívne sa už nevenujem zápaseniu a celkom mi to chýba, ale prišiel ten moment, keď som skončil a už si to užívam ako divák. Sledujem svojich nasledovníkov. Sú viacerí, ktorí majú dobré výsledky, ale tento šport je náročný na zranenia. Možno sa nájde niekto nový, ktorý ma prekoná. V tomto momente sa venujem rodine, lebo to je najdôležitejšie. Potom sa budem venovať deťom a budem ambasádor nášho športu,“ hovorila svetová hviezda v Šamoríne.