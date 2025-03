Prípravy na ME v Šamoríne sú v plnom prúde, prvé výpravy pricestujú už v piatok - VIDEO

Príprava majstrovstiev Európy v zápasení, ktoré sa počas nasledujúceho týždňa uskutočnia v Šamoríne, už naberá na obrátkach. Súťaže v komplexe x-bionic sphere sa začnú už v pondelok 7. apríla a potrvajú do nedele 13. apríla.

„V piatok 28. marca sme oficiálne prebrali jazdeckú halu a vzápätí sme začali s jej prestavbou na zápasnícky stánok. Ako prvá nás čakala pokládka pevnej podlahy na pieskový podklad, ktorý bol predtým určený pre kone. V najbližších dňoch nás čaká stavba tribún, platforiem, položenie žineniek a kompletného vybavenia športoviska,“ uviedol prezident Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ) a zároveň šéf organizačného výboru Ján Karšňák.

Prvé príchody už v piatok

Tréningová hala bude pripravená v piatok, hlavnú súťažnú halu čakajú v nedeľu technické, televízne testy a skúšky otváracieho ceremoniálu, pre súťaže bude k dispozícii od pondelka 7. apríla. Na šampionát sa prihlásilo približne 500 športovcov. Príchod prvých tímov očakávajú organizátori už v piatok 4. apríla.

Nomináciu na kontinentálny šampionát dostalo 16 Slovákov – päť voľnotýliarok, sedem voľnoštýliarov a štyria reprezentanti v grécko-rímskom štýle.

Obhajoba zlata

Medzi voľnoštýliarmi do 74 kilogramov bude zlato obhajovať Tajmuraz Salkazanov. Bojovať bude už o svoj piaty titul majstra Európy.

„Rád by som, samozrejme, zabojoval o ďalší európsky titul. Pred týždňom som si narazil členok počas tréningového súboja. Dal som si päťdňovú prestávku a zrejme to padlo vhod, keďže som si po náročnej príprave na chvíľu oddýchol. Nabral som novú energiu a na mojich cieľoch sa nič nemení. Vnímam, aká náročná bude konkurencia v mojej hmotnostnej kategórii. Sľubuje to ozaj dramatické súboje na žinenke,“ prezradil Salkazanov počas sústredenia slovenských zápasníkov v Banskej Bystrici.

Zbieranie skúseností

Slovenské zápasníčky absolvovali sústredenie v Nitre pod vedením reprezentačnej trénerky Agáty Strzelczykovej, iba Zsuzsanna Molnárová sa pripravuje s českým tímom na sústredení v Paríži.

„Máme dosť mladé družstvo. Pre naše zápasníčky je dôležité, aby bojovali a získavali skúsenosti. Psychická príprava je kľúčová, pretože európsky šampionát na domácej pôde prináša väčší tlak. Niektoré dievčatá budú prvýkrát zápasiť pred svojimi rodičmi na vrcholovom podujatí. Našou úlohou je pripraviť ich čo najlepšie a verím, že nás čakajú pozitívne prekvapenia,“ uviedla Strzelczyková.