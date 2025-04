Zlatá éra zápasníka Salkazanova sa skončila, so zraneným členkom sa teší aj z bronzu - VIDEO

Slovensko má už tretiu medailu na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne a opäť má bronzový odlesk. Po Batyrbekovi Cakulovovi a Achsarbekovi Gulajevovi zavesili bronzový kov na krk aj Tajmurazovi Salkazanovovi.

Rodák zo Severného Osetska získal vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg piatu medailu na majstrovstvách Európy za sebou, aj keď pokračovanie zlatej série nahradil bronzom.

Salkazanov po štvrťfinálovej prehre s Rusom Sidakovom (2:4) sa v opravách stretol s reprezentantom Severného Macedónska Šapijevom a zdolal ho 4:0 na body. Bol na žinenke dominantný, ale ďalšie body nepridal.

Dagestancovi nič nedovolil

Čakal ho duel o bronz proti Maďarovi Kuramagomedovovi, v skutočnosti rodákovi z ruského Dagestanu, a potreboval šetriť sily. Salkazanov nad Kuramagomedovom nedávno vyhral v Albánsku iba tesne 2:1, ale v hale komplexu X-Bionc Sphere v Šamoríne nepustil maďarského voľnoštýliara do ničoho.

Vytlačil ho zo žinenky

Kuramagomedov bol pasívny, v 30-sekundovom limite nezískal technické ohodnotenie, a tak Salkazanov dostal jeden bod. To bol aj výsledok prvej periódy. V druhej sa snažil Kuramagomedov o aktivitu, nebezpečne útočil, ale Salkazanov ešte dvakrát získal po jednom bode za vytlačenie zo žinenky. Bronz Salkazanova je o to cennejší, že šampionát absolvoval so zraneným členkom.

„Taktika bola unaviť Murada v prvej perióde, lebo on je veľmi silný. Keby som sa veľmi ponáhľal, mohol ma chytiť na nejakej chybe. Získal som bod za jeho pasivitu, potom po prítrhoch po bodíku. Posledný, tretí, bol ako poistka. Už som sa cítil lepšie, vnímal som jeho dych, že nevie, čo robiť,“ povedal Salkazanov pre denník Šport.

Osud mal iné plány

Na otázku, či sa mu nemáli bronz po štyroch tituloch majstra Európy, odpovedal:

„Nie som sklamaný, ale ani veľmi spokojný. Mám čo mám a po štyroch zlatých prišla bronzová medaila. Teším sa aj z bronzu, osud mal so mnou asi iné plány,“ dodal 29-ročný zápasník Dukly Banská Bystrica.