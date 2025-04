Salkazanov je s tlakom vyrovnaný, v Šamoríne bude bojovať o piate zlato z ME - VIDEO, FOTO

V pondelok sa v Šamoríne začali majstrovstvá Európy dospelých v zápasení. Medzi stovkami prihlásených športovcov nebude chýbať ani viacero Slovákov. Je medzi nimi aj parížsky olympionik Tajmuraz Salkazanov, ktorý bude medzi voľnoštýliarmi do 74 kilogramov bojovať už o svoje piate kontinentálne zlato.

V nedeľu oslávil 29. narodeniny a prezradil, že s tlakom je vyrovnaný. Organizátori šampionátu mu na tlačovej konferencii darovali tortu so sviečkami.

„Gratulácia ma veľmi potešila. Zaželal som si niečo, ale dám vedieť až po šampionáte, či sa to splnilo alebo nie. Už som zvyknutý, že veľké zápasnícke turnaje sa konajú v čase mojich narodenín. Pred domácim publikom je to veľká výzva uspieť. Maximálne sa snažím užívať si momenty. Na vyžrebovanie a súperov sa nepozerám. Viem, ktorí sú silní, že je tu Sidakov a Valijev. Ale to je jedno, s kým pôjdem. Na každého sa musím maximálne sústrediť. Pre mňa je veľká úloha zápasiť svojím štýlom, ukazovať svoje zápasenie a tým pádom sa sústredím na seba,“ uviedol.

Reprezentačný kouč voľnoštýliarov Roman Ševčík prezradil, že očakávania od domácich ME sú veľké.

„Spokojný budem s každou medailou. Pokiaľ budú dve medaily, bude to veľký úspech. V pondelok začínajú Gulajev a Cakulov. Hneď v úvodný deň šampionátu máme dve želiezka v ohni, bývalý majster Európy a vicemajster sveta. Pevne verím, že títo dvaja naši pretekári sa predstavia aj v podvečernom semifinále,“ prezradil.

Doplnil tiež, že kontinentálny šampionát v domácom prostredí je špecifický.

„Príde veľa fanúšikov, ktorí môžu potlačiť našich reprezentantov k lepším výkonom a predpokladám, že to tak aj bude. Sú to skúsení reprezentanti, medailisti zo svetových a európskych šampionátov – až na dvoch bývalých juniorov. Makojev a Salkazanov absolvovali už aj olympijské hry. Predpokladám, že sa všetci vysporiadajú s tlakom. Nervozitu na našich reprezentantoch vôbec nie je vidieť. Zdajú sa mi uvoľnenejší,“ poznamenal.

Ako už bolo spomenuté ME v zápasení sa v Šamoríne začali v pondelok a potrvajú až do nedele.

„Vyzerá to ako veľmi dobre zorganizovaný európsky šampionát. Pripravené podmienky sú na veľmi dobrý šampionát. Je to impresívne, ako slovenské zápasenie dokázalo transformovať jazdeckú halu na zaujímavé športovisko pre zápasenie,” vyhlásil prezident Medzinárodnej zápasníckej federácie (UWW) Nenad Lalovič.