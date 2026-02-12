Vyplatenie 590 miliónov eur z Plánu obnovy sa môže oneskoriť pre rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov

Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku disponuje informáciou, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení 6. žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur nebolo zatiaľ zaradené na rokovanie komitologického výboru Európskej únie.
Ako úrad v tejto súvislosti zdôraznil, dôvod nezaradenia podľa informácií Európskej komisie súvisí so zmenami týkajúcimi sa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti.
Rozhodnutie súdu
Európska komisia bude v tejto súvislosti čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Komisia zároveň podľa úradu ešte začiatkom roka pozitívne vyhodnotila splnenie všetkých míľnikov a cieľov viazaných na 6. žiadosť o platbu a zároveň 10. februára 2026 posunula do schvaľovania aj 7. žiadosť o platbu pre Slovensko v hodnote 658 miliónov eur.
Leyenová po uši v korupcii a progresívci, ktorí „kydajú“ na Slovensko. Uhrík v europarlamente nenechal na nikom nitku suchú
„Slovenská republika si záväzky z Plánu obnovy a odolnosti plní riadne a načas. Reformy a investície napredujú naprieč regiónmi – budujú sa nové materské školy, ambulancie, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a internáty, modernizujú sa elektronické služby pre občanov a zlepšuje sa dopravná infraštruktúra. Výsledky plánu obnovy sú konkrétne a viditeľné,“ skonštatoval úrad s tým, že situáciu berie vážne a pristupuje k nej aktívne.
„Úrad podpredsedu vlády SR už začal intenzívne rokovania s Európskou komisiou s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia 6. žiadosti o platbu,“ zdôraznil úrad.
Zásah do nezávislosti úradu
Samotný Úrad na ochranu oznamovateľov vníma odklad rokovania o šiestej platbe z Plánu obnovy vo výške 590 miliónov eur ako vážny dôsledok legislatívnych snáh o zásah do existencie a nezávislosti úradu. Zároveň pripomína, že na možné riziká spojené s jeho zrušením verejne aj oficiálne vystríhal už minulý rok počas legislatívneho procesu.
Europarlament má debatovať o úpadku demokracie, korupcii a zneužívaní eurofondov na Slovensku. Poslanci žiadajú tvrdší prístup voči Ficovej vláde
„Upozorňovali sme, že funkčný a nezávislý úrad je súčasťou záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii a že jeho zrušenie môže viesť k spochybneniu splnenia míľnikov Plánu obnovy. Dnešná situácia potvrdzuje, že tieto obavy boli opodstatnené,“ skonštatoval Úrad na ochranu oznamovateľov s tým, že prakticky to pre Slovensko znamená zadržanie stoviek miliónov eur, ktoré sú určené na konkrétne investície a dôležité reformy aj v iných oblastiach, čo zvyšuje aj tlak na štátny rozpočet.
Reputácia Slovenska
Aj tento krok podľa úradu ukázal, že ochrana oznamovateľov a s ňou spojená nezávislá inštitúcia nie je len formálnou podmienkou „na papieri“, ale kľúčovým nástrojom v boji proti korupcii a zneužívaniu verejných prostriedkov – vrátane európskych fondov. Oslabovanie tohto systému pritom podľa úradu vysiela signál, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre reputáciu Slovenska v rámci EÚ.
Slovensku podľa PS reálne hrozí prepadnutie eurofondov, upozorňuje na to aj podpredseda Európskej komisie Fitto – VIDEO
„Úrad bude naďalej plniť svoje zákonné úlohy a je pripravený poskytnúť odbornú súčinnosť pri hľadaní riešenia, ktoré zabezpečí ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi štandardmi a zároveň ochráni finančné záujmy Európskej únie ako aj Slovenskej republiky,“ dodal Úrad na ochranu oznamovateľov