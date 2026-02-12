Slovensku podľa PS reálne hrozí prepadnutie eurofondov, upozorňuje na to aj podpredseda Európskej komisie Fitto – VIDEO

Slovensku reálne hrozí prepadnutie eurofondov. Ako upozornila europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), Slovensko sa opakovane dostáva na rokovania Európskeho parlamentu pre problémy s právnym štátom a zneužívaním eurofondov. Je to podľa nej vizitka vlády Roberta Fica (Smer-SD).
„Deje sa to práve v čase, keď sa rokuje o budúcich eurofondoch. Táto vláda s nimi hazarduje,“ vyhlásila Karvašová. PS tak po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie pre eurofondy a reformy Raffaelom Fittom varuje, že Slovensku reálne hrozí prepadnutie miliárd eur.
Kritika vlády a rokovaní v Bruseli
„Od partnerov v EÚ jasne zaznieva, že problémom nie je Slovensko ako také, ale systém vytvorený vládou Roberta Fica,“ zdôraznila europoslankyňa. Zo stretnutia s Fittom podľa jej slov vyplýva, že vláda nebola schopná jasne sa prihlásiť k silným regiónom pri budúcich eurofondoch.
„Zmeniť nechcú nič, naopak, naďalej chcú využívať eurofondy ako svoj politický nástroj a rozdávať svojim najbližším a vyvoleným,” vyhlásila Karvašová. Podľa PS krajina potrebuje lepšie školy, nemocnice, cesty a železnice. „Nepotrebujeme penzióny, v ktorých sa nedá ubytovať. Nepotrebujeme jazierka na golfových ihriskách a zjazdovkách, ale skutočné vodozádržné opatrenia. Nepotrebujeme stanice za milióny, na ktorých nestoja vlaky, ale premyslené investície do infraštruktúry. A potrebujeme digitálne služby štátu hodné 21. storočia,“ vyhlásil poslanec Ján Hargaš (PS).
Slovensko podľa Hargaša výrazne zaostáva v čerpaní eurofondov. Dôvodom je podľa jeho slov neschopnosť vlády. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa peniaze dostali k ľuďom a regiónom, nie aby sa stali nástrojom politického klientelizmu,“ doplnil Hargaš.
Čísla a výzva na stratégiu
Poslanec Michal Truban (PS) vyhlásil, že vláda po sebe plánuje zanechať časovanú bombu v podobe približne siedmych miliárd eur, na ktorých dočerpanie zostane minimum času. Reálne tak podľa neho hrozí, že časť týchto prostriedkov bude musieť Slovensko vracať. „A nie je to politická fráza – je to varovanie, ktoré sme si dnes vypočuli aj od podpredsedu Európskej komisie,“ upozornil Truban.
Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 15 zmlúv, do regiónov poputuje 4,5 milióna eur
Progresívci priblížili, že Slovensko má k dispozícii 12,6 miliardy eur, no do roku 2026 vyčerpalo menej ako 13 percent. Susedné Česko vyčerpalo pritom približne 30 percent a Poľsko, Rumunsko či Maďarsko vyčerpali približne 20 percent. Truban kritizuje, že najhoršie je na tom ministerstvo investícií.
Ministerstvá neplnia uznesenia a mimovládky sú v právnej neistote, komora vystríha pred problémami
„Od decembra 2025 nezasadol Monitorovací výbor, ktorý schvaľuje výzvy. Projekty čakajú na podpis zmluvy aj viac ako rok. Všetko stojí,“ zdôraznil Truban. Zároveň podľa PS hrozí, že Slovensko nestihne vyčerpať približne 1,5 miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré musí získať do leta tohto roka. Progresívci preto v tejto súvislosti vyzývajú na prípravu vízie a stratégie pre Slovensko v úzkej spolupráci s partnermi, regiónmi aj opozíciou.