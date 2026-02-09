Zákon o ochrane oznamovateľov by sa mal vyhlásiť za protiústavný, navrhol súdu Žilinka

Generálny prokurátor Maroš ŽilinkaÚstavnému súdu SR navrhol, aby zákon o ochrane oznamovateľov vyhlásil za protiústavný. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti a podporil tak návrh opozície.
„V pondelok som Ústavnému súdu SR doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ napísal generálny prokurátor.
Žilinka odkázal Ficovi, že nad zákonnosť nekladie nič, odmieta osočovanie zo strany vlády
Spresnil, že v stanovisku ústavnému súdu navrhol, aby vyhovel návrhu navrhovateľov a vyslovil, že skrátené legislatívne konanie, transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov na iný úrad spojená so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmena postavenia chránených oznamovateľov, je v rozpore s Ústavou SR.
Ústavný súd ešte v decembri 2025 dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Súd na svojej internetovej stránke informoval, že plénum ústavného súdu o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodlo, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavil účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.