Zákon o ochrane oznamovateľov by sa mal vyhlásiť za protiústavný, navrhol súdu Žilinka

Generálny prokurátor tak podporil návrh opozície.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.
Generálny prokurátor Maroš ŽilinkaÚstavnému súdu SR navrhol, aby zákon o ochrane oznamovateľov vyhlásil za protiústavný. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti a podporil tak návrh opozície.

V pondelok som Ústavnému súdu SR doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ napísal generálny prokurátor.

Spresnil, že v stanovisku ústavnému súdu navrhol, aby vyhovel návrhu navrhovateľov a vyslovil, že skrátené legislatívne konanie, transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov na iný úrad spojená so zánikom výkonu funkcií jeho vedúcich predstaviteľov a zmena postavenia chránených oznamovateľov, je v rozpore s Ústavou SR.

Ústavný súd ešte v decembri 2025 dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Súd na svojej internetovej stránke informoval, že plénum ústavného súdu o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodlo, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavil účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok,“ zdôraznil ÚS SR.

