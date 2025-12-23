Výlet, na aký nezabudnete. Los Angeles a Las Vegas sú kombinácia kultúry, NHL a NBA - VIDEO

Las Vegas už dávno nie je vnímané iba ako mesto kasín. V uplynulých rokoch sa stalo jedným z hlavných športových centier Severnej Ameriky – a ďalší veľký míľnik je na obzore.
NBA vážne zvažuje expanziu práve do tohto mesta. V januári 2026 spája športová cestovná agentúra Futbaltour Los Angeles a Las Vegas do jedného exkluzívneho športového tripu – NHL, NBA, ikonické mestá a atmosféra, ktorú inde nezažijete.
Mesto, ktoré si pýta NBA
Keď komisár NBA Adam Silver v decembri 2025 otvorene povedal, že liga rozhodne o expanzii v roku 2026, nešlo o prázdne slová. Vegas má za sebou roky systematického budovania športovej identity. „Patrí medzi dve hlavné kandidátske mestá.“
NBA tu organizuje Summer League už od roku 2004, prvé tri ročníky NBA Cupu vyvrcholili práve tu a T-Mobile Arena sa stala stabilnou basketbalovou adresou.
Las Vegas už nie je otáznikom, ale hotovým produktom. Mesto, ktoré už úspešne hostí NHL, NFL, WNBA a čoskoro aj MLB, má infraštruktúru, fanúšikov aj globálny marketingový dosah. NBA to vie. A sleduje to celý športový svet.
Dôkaz, že Vegas vie milovať šport
Ak niekto ešte pochybuje, stačí sa pozrieť na príbeh Vegas Golden Knights. Keď vstúpili do NHL v roku 2017, mnohí experti boli skeptickí. Hokej v púšti? Nezmysel.
Výsledok? Finále Stanley Cupu hneď v prvej sezóne, titul v roku 2023 a jedna z najhlučnejších, najvernejších fanúšikovských základní v lige. Golden Knights sa stali symbolom toho, že Vegas dokáže vytvoriť autentickú športovú kultúru, nielen atrakciu pre turistov.
Presne tento model sleduje aj NBA. Silná lokálna identita, moderná aréna, šou na palubovke aj mimo nej. A január 2026 je ideálny čas nasať túto atmosféru naživo.
Bitka o LA a veľké príbehy sezóny
Súčasťou zimného zájazdu je aj legendárne losangeleské derby Clippers – Lakers. Zápas, ktorý má vždy elektrizujúcu atmosféru bez ohľadu na postavenie v tabuľke.
Los Angeles je basketbalové epicentrum. Mesto, kde NBA nie je len šport, ale súčasť identity. Vidieť NBA naživo v LA znamená ponoriť sa do sveta, kde je basketbal súčasťou každodennej kultúry mesta.
Ikonické arény, v ktorých sa písali dejiny ligy, hviezdy svetového formátu ako Luka Dončič či LeBron James priamo pred vami a produkcia, ktorá ďaleko presahuje samotný zápas – od úvodnej šou až po záverečné minúty. To všetko vytvára zážitok, ktorý televízny prenos nikdy nedokáže sprostredkovať v plnej sile.
NHL na Západe
Basketbal však nie je všetko. Január 2026 patrí aj hokeju. Ak sa rozhodnete vycestovať, v Los Angeles uvidíte LA Kings proti Anaheimu Ducks – kalifornské derby s dlhou tradíciou.
V Las Vegas vás čaká Golden Knights proti Philadelphii Flyers, zápas v jednej z najlepších hokejových arén sveta. Nemali by chýbať hviezdy profiligy ako Eichel, Zegras, Carlsson, Kopitar či Marner.
NHL na západe USA má špecifickú atmosféru – menej formálnu, viac šou a emócií. A práve kombinácia LA a Vegas ukazuje, ako veľmi sa hokej v Amerike zmenil a vyrástol.
Viac než len šport
Los Angeles nie je mesto na jeden deň. Práve naopak – je to metropola, ktorú treba nasávať postupne. Preto sa tu strávi väčšina zájazdu a dá sa vám priestor objaviť ju podľa vlastného rytmu.
Prechádzka po Hollywood Boulevard a legendárnom Walk of Fame vás prenesie priamo do srdca filmovej histórie, kde sa miešajú turistické ikony s autentickým mestským životom.
Griffith Observatory ponúka jeden z najkrajších výhľadov v Kalifornii, panorámu celého Los Angeles, downtownu aj ikonického nápisu Hollywood, ideálnu najmä pri západe slnka.
Každá časť dňa je špecifická
Úplne iný kontrast zažijete na pobreží. Santa Monica a Venice Beach dýchajú slobodou, surfovou kultúrou a pouličným umením.
Ráno tu patrí pláži a oceánu, popoludnie kaviarňam a promenádam plným života. Beverly Hills a Rodeo Drive zasa ukazujú luxusnú tvár mesta, kde sa móda, architektúra a prestíž stretávajú na pár uliciach.
Pre tých, ktorí chcú LA zažiť ešte intenzívnejšie, sú tu svetoznáme zábavné parky ako Universal Studios Hollywood či Disneyland.
Los Angeles je mesto kontrastov – pláže a mrakodrapy, šport a film, pokojné rána aj pulzujúce večery. Ideálne miesto, kde spojíte aktívny program s voľnými dňami presne podľa vlastného tempa.
Už dávno to nie sú len kasína
Presun do Las Vegas znamená okamžitú zmenu rytmu. Ak má Los Angeles svoj pokojný, rozťahaný pulz, Vegas ide naplno od prvej minúty. Tu je všetko rýchlejšie, hlasnejšie a intenzívnejšie – svetlá, hudba, emócie aj samotné zážitky.
Okrem zápasu Golden Knights vás čaká mesto, ktoré funguje ako obrovské javisko. Prechádzka po legendárnom Las Vegas Strip je cestou naprieč ikonami modernej zábavy – každých pár metrov iný hotel, iný štýl, iná atmosféra.
Bellagio vás pritiahne svojimi fontánami, ktoré sa večer menia na dokonale zosynchronizovanú šou, zatiaľ čo Venetian ponúka ilúziu Benátok priamo uprostred púšte.
Nikdy nespí
Absolútnym symbolom novej éry mesta je Sphere Las Vegas – futuristická stavba a technologický zázrak, ktorý nemá vo svete obdobu a ktorý mení predstavu o tom, čo znamená živá šou.
A ak zatúžite po kontraste k neónom a ruchu veľkomesta, stačí vyraziť len kúsok za hranice mesta. Hoover Dam či majestátny Grand Canyon ponúkajú úplne iný pohľad na Ameriku – tichý, monumentálny a nezabudnuteľný.
Las Vegas je mesto, ktoré nikdy úplne nespí. Žije aj vtedy, keď inde zhasnú svetlá. A práve január je ideálnym obdobím na jeho objavovanie. Dôvodom sú najmä príjemné teploty a menej turistov.
Zájazd snov
Tento trip nie je len o vstupenkách – je o istote, komforte a detailoch, na ktoré sa môžete spoľahnúť, a o tom, že zažijete športovú Ameriku naplno.
V cene sú zahrnuté priame letecké spojenie z Viedne, prípadne z iných letísk podľa dohody, osem nocí v overených trojhviezdičkových hoteloch s výhodnou polohou a vstupenky na tri špičkové zápasy NHL a NBA.
Január 2026 je ideálny moment. NBA na rázcestí, Vegas v centre pozornosti, Los Angeles v plnej sile. Možno o pár rokov budete hovoriť: „Pamätáte sa, keď sme boli vo Vegas ešte predtým, než tam prišla NBA?“