Dobré správy pre slovenskú reprezentáciu. Martin Pospíšil by sa po novom roku mal vrátiť na ľad - FOTO

Generálny manažér Calgary Flames Craig Conroy povedal, že Martin Pospíšil, ktorý vynechal viac ako dva mesiace pre nezverejnené zranenie, sa v januári vráti do tréningového procesu.
Ak by všetko prebehlo hladko, malo by to byť začiatkom nového roka. „Hovoril som s ním vo štvrtok 18. decembra a na ľade sa cíti lepšie a nemá žiadne komplikácie. Takže dúfam, že keď príde január, pravdepodobne sa vráti korčuľovať s tímom,“ prezradil Conroy pre web calgaryherald.com.
Slovák sa podľa neho uberá „správnym smerom“. Stále to však nie ja na 100 percent isté. „Veci sa ešte môžu zmeniť, ale po rozhovore s ním to vyzerá, že sa cíti oveľa lepšie.“
Pospíšil sa zranil 1. októbra v priateľskom zápase a hoci sa pôvodne predpokladalo, že to nebude nič vážne, tak opak bol pravdou.
Hoci jeho zranenie nebolo bližšie špecifikované, fanúšikovia sa báli, že by mohlo ísť o nejaké problémy s hlavou. Conroy to nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Slovák hrá dravým štýlom – v minulej sezóne nazbieral 301 hitov, čo je nový klubový rekord. „Chce sa vrátiť do hry a my by sme ho radi mali späť skôr ako neskôr,“ priblížil Conroy.
Dvadsaťšesťročný rodák zo Zvolena podpísal v lete s Calgary predĺženie zmluvy na tri ďalšie roky.
„Dúfame, že sa začiatkom januára vráti do tímu. Neviem, kedy bude hrať, ale dúfajme, že keď bude pripravený a bude mať povolené hrať, dostaneme ho späť na ľad,“ doplnil pre uvedené médium generálny manažér Flames.
Jeho návrat netrpezlivo očakáva aj slovenská hokejová reprezentácia, ktorá s ním ráta na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026.