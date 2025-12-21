Dobré správy pre slovenskú reprezentáciu. Martin Pospíšil by sa po novom roku mal vrátiť na ľad - FOTO

Stále to však nie ja na 100 percent isté.
Hokej NHL: Calgary Flames - Washington Capitals
Útočník Calgary Martin Pospíšil oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase na ľade Washingtonu v NHL. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Generálny manažér Calgary Flames Craig Conroy povedal, že Martin Pospíšil, ktorý vynechal viac ako dva mesiace pre nezverejnené zranenie, sa v januári vráti do tréningového procesu.

Ak by všetko prebehlo hladko, malo by to byť začiatkom nového roka. „Hovoril som s ním vo štvrtok 18. decembra a na ľade sa cíti lepšie a nemá žiadne komplikácie. Takže dúfam, že keď príde január, pravdepodobne sa vráti korčuľovať s tímom,“ prezradil Conroy pre web calgaryherald.com.

Slovák sa podľa neho uberá „správnym smerom“. Stále to však nie ja na 100 percent isté. „Veci sa ešte môžu zmeniť, ale po rozhovore s ním to vyzerá, že sa cíti oveľa lepšie.“

Pospíšil sa zranil 1. októbra v priateľskom zápase a hoci sa pôvodne predpokladalo, že to nebude nič vážne, tak opak bol pravdou.

Hoci jeho zranenie nebolo bližšie špecifikované, fanúšikovia sa báli, že by mohlo ísť o nejaké problémy s hlavou. Conroy to nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Slovák hrá dravým štýlom – v minulej sezóne nazbieral 301 hitov, čo je nový klubový rekord. „Chce sa vrátiť do hry a my by sme ho radi mali späť skôr ako neskôr,“ priblížil Conroy.

Dvadsaťšesťročný rodák zo Zvolena podpísal v lete s Calgary predĺženie zmluvy na tri ďalšie roky.

„Dúfame, že sa začiatkom januára vráti do tímu. Neviem, kedy bude hrať, ale dúfajme, že keď bude pripravený a bude mať povolené hrať, dostaneme ho späť na ľad,“ doplnil pre uvedené médium generálny manažér Flames.

Jeho návrat netrpezlivo očakáva aj slovenská hokejová reprezentácia, ktorá s ním ráta na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026.

Calgary Flames, NHL
Martin Pospíšil svojou tvrdosťou a dôrazom si vyslúžil povesť nepríjemného hráča v NHL. Foto: archívne, SITA/AP
