Slafkovského dve asistencie pomohli Montrealu k jednému bodu. Celkovo už má 23 bodov - VIDEO

Ešte pred mesiacom mal Juraj Slafkovský na svojom bodovom konte iba tri asistencie a to mal za sebou už 20 zápasov novej sezóny v NHL.
Potom však prišlo avizované preradenie z prvého do druhého útoku Montrealu a asistentská produkcia 21-ročného Košičana začala utešene narastať. V posledných piatich zápasoch nazbieral 5 bodov, z toho štyri asistencie.
Dnes má jednotka draftu spred troch rokov za sebou 36 zápasov v sezóne 2025/2026 a v nich 10 gólov a 13 asistencií. Slafkovský mal veľký podiel na tom, že Montreal získal aspoň bod v nedeľu v Pittsburghu po prehre 3:4 po nájazdoch.
Utešená akcia
Najprv v prvej tretine prihral Oliverovi Kapanenovi na prvý gól zápasu. Akcia v štýle tic-tac-toe, teda s prihrávkami na jeden dotyk, musela potešiť oko fanúšika. Do konca prvej tretiny Pittsburgh otočil na 2:1, ale v prostrednej dvadsaťminútovke bolo opäť vyrovnané aj zásluhou slovenského reprezentanta.
Až druhá bola gólová
Slafkovský zaviezol puk do útočného pásma, prihral Kapanenovi, ktorého však vychytal brankár Arturs Šilovs.
Potom prišla druhá prihrávka Slafkovského cez šírku útočného pásma na Ivana Demidova a ten „one timerom“ prekonal Lotyša v bránke Penguins. Komentátor zápasu označil asistenciu slovenského krídelníka ako „beautiful cross“, čiže „prekrásnu krížnu prihrávku“.
Crosbyho rekord
Zápas sa nakoniec skončil v riadnom hracom čase aj po predĺžení 3:3 a o víťazovi museli rozhodnúť samostatné nájazdy. Viac šťastia v nich mal Pittsburgh, o prerušení série ôsmich prehier „tučniakov“ rozhodol Rickard Rakell.
Jeho spoluhráč Sidney Crosby sa vďaka gólu a asistencii dostal na 1724 bodov v NHL a prekonal tak krajana a klubovú legendu Maria Lemieuxa, doterajšieho bodového lídra Pittsburghu.
Nie vždy je to perfektné
„Naša hra v obrannej tretine nebola perfektná. Bojovali sme, vrátili sa späť do zápasu a v predĺžení mali aj šance na víťazstvo. Nevyšlo to, nie všetky zápasy sú perfektné,“ vravel Slafkovský pre zámorské médiá, cituje ho web NHL.
K svojim presným prihrávkam na góly krídelník druhého útoku Canadiens poznamenal: „Bol som na správnych miestach a prihral spoluhráčom do pozícií na skórovanie. To je dobré, ale ako som vravel, chýbal nám extra bod z tohto zápasu.“
Ešte jeden zápas
Montreal je štvrtý vo Východnej konferencii NHL s iba štvorbodovým mankom za lídrom z Caroliny. Na druhej strane až trinásty Pittsburgh má tiež len štvorbodový odstup za Montrealom.
„Do vianočnej prestávky máme ešte jeden zápas. Pokúsime sa zvíťaziť,“ dodal Slafkovský