Prekvapujúca prehra obhajcu titulu. Oklahome City Thunder nestačilo ani 35 bodov hviezdneho Kanaďana

Najúspešnejší tím v tejto sezóne zámorskej basketbalovej NBA Oklahoma City Thunder dosiahol len tretiu prehru v ročníku, keď vonku prekvapujúco nestačil na Minnesotu Timberwolves a prehral 107:112.
Najužitočnejší hráč ostatnej finálovej série Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander nastrieľal 35 bodov, no ani to obhajcovi titulu nestačilo na triumf. Najlepším strelcom Timberwolves bol s 26 bodmi, 12 doskokmi, tromi asistenciami a dvoma blokmi Anthony Edwards.
Basketbalisti Thunder viedli ešte 40 sekúnd pred koncom, no Edwardsova trojka zaistila domácemu tímu rozhodujúce vedenie. „Bol to vyrovnaný zápas, mohol skončiť akokoľvek. Hrali sme veľa takýchto zápasov a vyhrali sme veľa z nich. Mali sme vedenie v závere, ale súper urobil viac kľúčových akcií,“ povedal tréner Thunder Mark Daigneault.
Tím Thunder má bilanciu 25 víťazstiev a 3 prehry, Timberwolves podľahol len šesť dní po vyradení v semifinále NBA Cupu hráčmi San Antonia Spurs.