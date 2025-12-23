Simeone vyzdvihol výkony Hancka. Sto percent podľa neho nestačí

Keďže záver roka sa zvykne niesť v duchu bilancovania uplynulých dvanástich mesiacov, Simeone na margo tohtoročného účinkovania Atlética skonštatoval, že mužstvo zaznamenáva pokrok a zlepšuje sa.
Dávid Hancko
Slovenský reprezentant Dávid Hancko sa teší zo svojho gólu v sieti Nemecka v zápase A-skupiny v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.
Dávid Hancko si v španielskom klube Atlético Madrid postupne buduje pevné miesto. Naznačuje to nielen počet štartov v drese „Los Colchoneros“ od letného prestupu z holandského Feyenoordu Rotterdam, ale i najnovšie slová trénera Madridčanov Diega Simeoneho po víkendovom dueli La Ligy 2025/2026 v Girone, v ktorom Atlético vyhralo 3:0.

Hostia v spomenutom zápase nastúpili so stopérskou dvojicou Marc Pubill – Dávid Hancko a Simeonemu sa ich súhra pozdávala. „Marc mi robí radosť predovšetkým svojím vývojom. Prišiel ako krajný obranca, ale povedali sme mu, že ho vnímame skôr ako stredného obrancu alebo stopéra než ako krajného obrancu, čo on tiež evidentne dokáže,“ povedal argentínsky kouč podľa webu Into the Calderón.

Na margo slovenského legionára poznamenal: „Má rýchlosť potrebnú v strede tímu, obaja hrajú veľmi dobre a pravda je, že hrajú, pretože si to zaslúžia.“

Keďže záver roka sa zvykne niesť v duchu bilancovania uplynulých dvanástich mesiacov, Simeone na margo tohtoročného účinkovania Atlética skonštatoval, že mužstvo zaznamenáva pokrok a zlepšuje sa. Zároveň však vidí priestor na viaceré zlepšenia.

„Tím sa dostal z ťažkej situácie na začiatku sezóny, kde sme očividne nevideli to, čo sme chceli vidieť. Ale zakaždým, keď vidím Real Madrid a Barcelonu hrať zle, hovorím si, že 100 percent nestačí,“ poznamenal Simeone.

