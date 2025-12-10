Fanúšikovia sa dočkali. Začínajú sa majstrovstvá sveta v šípkach s neopakovateľnou atmosférou - VIDEO, FOTO

Každý december sa Londýn mení na Mekku pre fanúšikov šípok. Od štvrtka 11. decembra 2025 do 3. januára 2026 sa v legendárnej hale Alexandra Palace bude konať 33. ročník PDC Majstrovstiev sveta v šípkach.
Tento turnaj nie je len športovou udalosťou. Je to sviatok, ktorý spája zimnú atmosféru, priateľov, rodinu a nezabudnuteľné zážitky. Blog o tom napísal web futbaltour.sk.
Podujatie je s rekordným počtom 128 hráčov najprestížnejšou udalosťou PDC kalendára a každý fanúšik šípok by ho mal zažiť aspoň raz naživo. Celková prize money je 5 miliónov libier (približne 5 707 000 eur), pričom víťaz získa 1 milión libier (asi 1 141 400 eur) a Sid Waddell Trophy, pomenovanú po legendárnom komentátorovi šípok.
Šípkari si prídu na blížiacich sa MS k najvyšším prémiám v histórií. Víťaz získa rovný milión libier
Neopakovateľná atmosféra
Ak ste ešte nikdy nezažili atmosféru Alexandra Palace, pripravte sa na fascinujúci zážitok. Hala, známa medzi fanúšikmi ako „Ally Pally“, hostila majstrovstvá sveta už 19-krát od roku 2008.
Každý rok sa tu stretávajú tisíce nadšených fanúšikov, ktorí spoločne povzbudzujú hviezdy šípkarského sveta. Svetlá, hudba a fanúšikovská vášeň vytvárajú neopakovateľnú atmosféru.
Okrem toho, hala ponúka nádherné výhľady na Londýn a sledovanie zápasu tu je aj vizuálnym zážitkom – kombinácia svetelných efektov, obrovských obrazoviek a hlasného publika vytvára jedinečné prostredie.
Kto zvíťazí?
Turnaj 2026 bude výnimočný. Rekordných 128 hráčov zabojuje o titul majstra sveta a prestížny titul. Medzi nimi nebude chýbať obhajca titulu Luke Littler, ktorý vo veku 17 rokov a 347 dní získal svoj prvý svetový titul a stal sa najmladším šampiónom v histórii PDC.
Ďalšími favoritmi sú hviezdy ako Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Josh Rock, Stephen Bunting či Luke Humphries, ktorí aktuálne patria medzi najlepších hráčov sveta.
Podľa odborníkov sú práve títo hráči najväčšími kandidátmi na výhru, pričom pri Littlerovi sa očakáva, že bude obhajovať svoj titul s rovnakou energiou a sústredením. Navyše, nový systém kvalifikácie zaručuje minimálne štyri ženy v hlavnom pavúku.
Šípkový kráľ Littler nezvládol autoškolu už po štvrtýkrát. "Pochválil sa" tým na sociálnej sieti - FOTO
V centre diania
Majstrovstvá sveta v šípkach sú synonymom pre december a sviatočnú náladu. Predstavte si, ako sledujete dramatické zápasy, zatiaľ čo vonku padá sneh a Londýn žiari vo svetle tisícov vianočných lampiónov.
Fanúšikovia spievajú, tlieskajú a povzbudzujú, a vy ste pri tom, v centre diania. Každý moment, od napínavých zápasov až po spontánne reakcie publika, prispieva k neopakovateľnému zážitku, ktorý si budete pamätať celý život.
Každý zápas je napínavý až do poslednej šípky. Občas o víťazovi rozhodujú aj deväťdartové legy. Hráči ako Littler, Humphries či Price predvádzajú svoje najlepšie schopnosti, vrátane dlhodobého sústredenia a presného skórovania. Napätie rastie s každým setom a finále turnaja je zážitok, ktorý musíte vidieť naživo, aby ste pocítili emócie a adrenalín v plnej sile.
Majstrovstvá sveta v šípkach 2026 nie sú len turnajom – sú oslavou športu, zábavy a sviatočnej atmosféry.
Je to príležitosť vidieť legendy naživo, zažiť napätie finálových zápasov, a zároveň sa ponoriť do čarovného Londýna počas najkrajšieho obdobia roka.
Zažite tento šampionát v šípkach v Alexandra Palace tak, ako nikdy predtým. Vyberte si z ponuky športovej cestovnej agentúry Futbaltour.