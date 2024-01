Prezidentka Čaputová vystúpila v parlamente a Ficovej vláde adresovala jasný odkaz (foto)

Vyhrať voľby neznamená môcť robiť všetko, znamená to prevzatie najväčšieho podielu zodpovednosti za krajinu a jej občanov.

Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v pléne parlamentu a požiadala vládu Roberta Fica (Smer-SD) a poslancov, aby vládnu novelu Trestného zákona neprijali.

Riziká a hrozby novely Trestného zákona

Vyzvala ich, aby akýmkoľvek významným zmenám v trestnej legislatíve predchádzala riadna odborná diskusia a medzirezortné pripomienkové konanie. Zároveň skonštatovala, že predložená novela Trestného zákona môže byť v rozpore s Ústavou SR a dodala, že zmeny prinášajú hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces.

Hlava štátu je toho názoru, že nesprávne či dôkladne nepripravené nastavenie úpravy trestného práva by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou.

„Je bezprecedentné, aby sa takéto závažné zmeny v oblasti trestného práva diali bez riadneho legislatívneho procesu. Prebiehajúca rozprava v parlamente ho samozrejme nenahrádza, to by sme ho potom vôbec nemuseli mať v právnom poriadku. Vyjadrenia opozičných poslancov tu smerujú tak povediac do tmy. Môžu prísť s akýmkoľvek argumentom, avšak bez nároku na to, že by sa ním niekto zaoberal,“ myslí si prezidentka Čaputová. Chýbajúca odborná diskusia podľa nej znásobuje riziká spojené s touto novelou.

Ficov argument podľa prezidentky neobstojí

Ficova vláda prijatie novely v skrátenom legislatívnom konaní odôvodňuje údajným masívnym porušovaním ľudských práv obvinených, o ktorých má svedčiť niekoľko rozhodnutí ústavného súdu.

„Mala som možnosť sa oboznámiť s uvedenými rozhodnutiami ústavného súdu a musím povedať, že tento argument predkladateľa ako zákonný dôvod pre zrýchlený legislatívny proces neobstojí,“ tvrdí hlava štátu.

Z rozhodnutí ústavného súdu, ktoré minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) doručil prezidentke, sa len šesť od roku 2020 týka Úradu špeciálnej prokuratúry. Avšak podľa Čapurovej ani v jednom z nich nebola konštatovaná neústavnosť samotného trestného konania.