Demokrati sa pridávajú k výzve prezidentky, aby koalícia novelu Trestného zákona stiahla a začala odbornú diskusiu (video)

Najlepším riešením pre Slovensko je stiahnuť novelu Trestného zákona a začať odbornú diskusiu.

Uviedol to bývalý podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Demokrati) s tým, že Demokrati sa pridávajú k výzve prezidentky Zuzany Čaputovej a vyzývajú vládnu koalíciu, aby novelu stiahla a začala normálnu diskusiu.

Demokrati stoja na strane prezidentky

„Pani prezidentka to dnes povedala veľmi jasne, táto novela je vážnym zásahom do trestnej a bezpečnostnej politiky štátu, neexistuje dôvod na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Ak bude táto novela prijatá v tomto znení, nebude to pre Slovensko dobré. Naopak, vážne nás ako krajinu poškodí.” povedal Šeliga.

Dodal, že môže prísť k zvýšeniu kriminality, ohrozeniu práv poškodených, ochromeniu činnosti prokuratúry, rezignáciu na pozitívny záväzok štátu chrániť občanov pred trestnou činnosťou či k porušeniu medzinárodných záväzkov.

„Ako povedala prezidentka, nejde o odborné rozhodnutie, ide o mocenské rozhodnutie vlády, ktoré môže znamenať generálnu amnestiu pre mnohých zločincov. V našej krajine nesmie platiť, že víťaz volieb môže všetko,“ uzavrel Šeliga.

Vystúpenie prezidentky v NR SR

Prezidentka vo štvrtok vystúpila v Národnej rade SR. Požiadala vládu a poslancov, aby vládnu novelu Trestného zákona neprijali.

„Vyhrať voľby neznamená môcť robiť všetko, znamená to prevzatie najväčšieho podielu zodpovednosti za krajinu a jej občanov,“ uviedla Čaputová v pléne parlamentu. Poslancov vyzvala, aby akýmkoľvek významným zmenám v trestnej legislatíve predchádzala riadna odborná diskusia a medzirezortné pripomienkové konanie.

Zároveň skonštatovala, že predložená novela Trestného zákona môže byť v rozpore s Ústavou SR a dodala, že zmeny prinášajú hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces. Hlava štátu je toho názoru, že nesprávne či dôkladne nepripravené nastavenie úpravy trestného práva by mohlo spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou.