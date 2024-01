K štvordňovému pracovnému týždňu sa vyjadrili aj odborári, Matovičov návrh považujú za zbytočný

Opozičný návrh novely Zákonníka práce na zavedenie štvordňového pracovného týždňa pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri päťdňovom pracovnom týždni je len zmenou rozvrhnutia pracovného času. To je pritom možné už v súčasnosti, ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.

„Je možné dohodnúť sa so zamestnávateľom na rozvrhnutí týždenného pracovného času na štyri dni, viď Slovenská sporiteľňa alebo spoločnosť NN,“ uviedla. Už v súčasnosti je tiež možné dohodnúť s odbormi v kolektívnej zmluve nižší rozsah týždenného pracovného času. Ako príklad hovorkyňa KOZ uviedla kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre verejnú službu, v ktorej je dohodnutý týždenný pracovný čas oproti Zákonníku práce o 2,5 hodiny kratší.

Model reálneho skrátenia pracovného času

Odborári od otvorenia odbornej i verejnej diskusie presadzujú model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia.