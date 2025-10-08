Basketbalová NBA sa po šiestich rokoch vracia do Číny, Makao hostí dva prípravné zápasy

Súťaž čelila bojkotu po podpore protestov v Hongkongu, fanúšikovia dúfajú v návrat športu bez politiky.
Suns Nets Basketball
Tosan Evbuomwan (12) z Brooklyn Nets prechádza cez Devina Bookera (1) z Phoenix Suns v druhom polčase basketbalového zápasu NBA v stredu 22. januára 2025 v New Yorku. Foto: archívne, SITA/AP
Zámorská basketbalová NBA sa po šiestich rokoch vrátila na čínsky trh, v Makau absolvujú dve prípravné stretnutia kluby Brooklyn Nets a Phoenix Suns. Makao je špeciálny administratívny región blízko Hongkongu.

Profiliga stratila kontakt s Čínou v roku 2019 po tom, čo generálny manažér Houston Rockets Daryl Morey vyjadril podporu prodemokratickým protestom v Hongkongu. NBA prišla podľa komisára Adama Silvera o stovky miliónov dolárov a zápasy NBA boli stiahnuté z čínskej televízie.

Napriek tomu si basketbal v Číne udržal popularitu, pričom podľa oficiálnych štatistík ho hrá viac ako 125 miliónov ľudí. Študent Teng Wej-ťien prezradil, že aj keď oficiálni vysielatelia NBA zakázali, on a jeho okolie si našli iné spôsoby, ako sledovať zápasy. „NBA sa musí poučiť, aby sa vyhýbala citlivým témam a sústredila sa na šport,“ poznamenal.

Návrat NBA do Číny prichádza v čase napätých vzťahov medzi USA a Čínou, pričom americké firmy sa snažia prilákať čínskych spotrebiteľov a zároveň čelia politickému tlaku doma. NBA sa spolieha na usmernenia amerického ministerstva zahraničných vecí a podporuje slobodu prejavu.

„Áno, stále podporujeme členov našej komunity v prejavovaní názorov,“ uviedol zástupca komisára Mark Tatum. Podľa odborníčky na čínsku ekonomiku a politiku Debby Chanovej sa v Číne vytvára „špirála rozhorčenia“ medzi internetovými používateľmi a štátnymi médiami, čo komplikuje orientáciu v národných citlivých témach.

Autor knihy o čínskom športovom priemysle Mark Dreyer označil návrat NBA do Makaa za „mäkké pristátie“ a verí, že liga sa vyhne opakovaniu incidentu z roku 2019.

