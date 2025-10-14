Levická paráda v Rige. Prvé víťazstvo v Lige majstrov a hneď o 19 bodov!

Druhý zápas v Lige majstrov znamenal prvé víťazstvo. A to pomerne nevídaným spôsobom! Basketbaloví Patrioti z Levíc zvíťazili na palubovke 12-násobného lotyšského majstra VEF Riga 92:73, druhý polčas vyhrali 52:32!
Po dvoch zápasoch v F-skupine LM majú zverenci trénera Michala Madzina na konte víťazstvo aj prehru a pasívne skóre 146:157. Môže za to prvá vysoká prehra v Maďarsku so Szolnokom 54:84.
Leviciam nevyšla premiéra v Lige majstrov. Madzin: Netreba hľadať výhovorky
Levičania prehrali prvý polčas v Rige o 1 bod 40:41, ale v druhom polčase predviedli basketbalovú modernu. Najmä americké trio Will Carius, Andre Wesson a Rickey McGill rozpútali kanonádu pod domácim košom.
Bodová šnúra 14:0!
K tomu sa pridala pevná obrana a zo stavu 43:42 bolo o necelých päť minút neskôr 57:42 pre Levice. Potom ešte Gabe Dorsey pridal dve trojky a Levice viedli po tretej štvrtine 67:55. V záverečnej štvrtine Patrioti pokračovali v suverénnom výkone a zvýšili svoj náskok na konečných 92:73. Najlepší strelec zápasu McGill zaznamenal 22 bodov a k nim pridal 10 asistencií a 7 doskokov.
Hrdý tréner
„Po ťažkej prehre v Maďarsku nebolo jednoduché pripraviť mužstvo na tento zápas. Bola to neľahká situácia, ale popasovali sme sa s tým. O to lepšie sa mi pozeralo na úžasný výkon našich hráčov. Hrali 40 minút naplno, bojovali a víťazstvo si zaslúžili. Som veľmi hrdý na to, čo sme dnes večer dokázali a ako sme zamýšľané veci pretavili do hry priamo v zápase,“ vravel Michal Madzin na tlačovej konferencii po zápase v Rige.
„Hrali sme tvrdo a išli sme za víťazstvom počas celého zápasu. Vylepšili sme niektoré časti našej hry po minulotýždňovej prehre a tešíme sa z víťazstva,“ doplnil trénera najlepší strelec McGill.
Najbližšie proti Aténam
Najbližšie sa Levice v Lige majstrov predstavia po prvý raz na domácej palubovke, aj keď nie v Leviciach. V utorok 28. októbra od 18.00 h budú v Bratislave hostiť gréckeho favorita AEK Atény.