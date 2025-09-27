Nástupca Interu túži po majstrovskom titule, ale Levice budú chcieť piaty v sérii

Po 132 dňoch je späť najvyššia mužská basketbalová súťaž – TIPOS SBL. Nová sezóna sa začne už dnes – v sobotu 27. septembra.
V predchádzajúcich štyroch ročníkoch kraľovali Patrioti Levice, ktorí aktuálne postúpili do prestížnej Ligy majstrov. Konkurencia je silná a očakáva sa, že ich najväčšími vyzývateľmi budú Slovan Bratislava (bývalý Inter Bratislava – pozn.) a BC Prievidza. V súťaži sa predstaví 10 tímov, vrátane nováčika Košice Wolves.
Ekonomická sila Slovana môže prispieť k dramatickému priebehu ligy, tvrdí generálny sekretár SBA Kuffa (V športovom SITE, rozhovor)
Na úvod tri zápasy
V sobotu 27. 9. sú naplánované tri zápasy v úvodného kola (Slovan – Lučenec, Svit – Spišská Nová Ves a Handlová – Nitra.) Duel Slovan Bratislava – BKM Lučenec môžu diváci sledovať od 17.00 h aj prostredníctvom priameho prenosu televízie JOJ Šport.
Vystúpenie obhajcu titulu z Levíc na palubovke Košíc bolo pre európske povinnosti Patriotov presunuté na 1. októbra 2025. Stretnutie BC Prievidza – BC Komárno má nateraz neznámy termín z dôvodu európskych klubových povinností tímu z Prievidze.
Trojka v poslednej sekunde a obrovská radosť! Levice sa predstavia v Lige majstrov - VIDEO
Najvyššie ciele
„Naše ciele sú vysoké, chceme sa držať navrchu, bojovať o majstrovský titul. Zároveň však vidíme, že liga je silná, má viacero ašpirantov na najvyššie pozície. No každý má právo pomýšľať na ne. Takisto aj my. Ideme sa pobiť o čo najlepší výsledok,“ vravel Aramis Naglič, tréner Slovana Bratislava, na webe sbl.slovakbasket.sk.
V úvode sezóny sa bude hrať aj podtatranské derby Svit – Spišská Nová Ves. Oba tímy majú nových trénerov: Sviťanov povedie Krunoslav Krajnovič, vlani tréner Nitry a na Spiš prišiel Saša Jankovič namiesto Tea Hojča.
Zámorský odborník Brooks opúšťa pozíciu šéftrénera mládeže pod hlavičkou SBA. Údajne si potrebuje dobiť energiu
Ťahák pre fanúšikov
„Pre fanúšikov to bude určite ťahák a silný zážitok. Samozrejme, že sme si hostí naskautovali. Veme, že domáci pred ligou menili trénera aj nejakých hráčov, no my sa musíme pozerať na seba. Chceme sa vzhľadom na možnosti nášho kádra prezentovať rýchlou a agresívnou hrou. Pevne verím, že sa ňou vo Svite presadíme a do nového ročníka vstúpime úspešne,“ uviedol Jankovič na ligovom webe.